معاقبة مسؤولين طبيين وإداريين بالمستشفى الجامعي بعنابة بعد تداول فيديو يظهر الحالة المزرية للاستشفاء

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص الفيديو المتداول الذي يخص مصلحة الطب الداخلي بمستشفى ابن رشد بعنابة.

وأكدت وزارة الصحة أن وزير الصحة أمر بتكليف لجنة تفتيش مركزية من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات هذا الوضع.

وأضافت الوزارة أنه وعلى إثر التحريات ونتائج التحقيق ثبت أن أسباب هذه الوضعية راجع إلى الإهمال من طرف مسؤولي هذه المصلحة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت جملة من الإجراءات التأديبية منها معاقبة مسؤولين طبيين وإداريين بالمستشفى.

وأكدت انه سيتم تكثيف عمليات التفتيش بالمستشفيات لردع كل أنواع المخالفات بكافة أشكالها.