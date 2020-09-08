معاقبة المقاولين و المسيرين الفاسدين

قدم الخبير القانوني والدستوري حمزة خضري في تصريح خص به يومية “الوسط” رؤيته القانونية فيما يتعلق بجرائم الفساد قائلا أنه إذا ثبت أن الأشغال العمومية التي تم إنجازها من طرف المقاول قد تمت عن طريق الغش، فإن هذه الواقعة تعتبر جريمة من جرائم الفساد بالنسبة للمسؤول الذي أشرف على الأشغال و يمكن متابعته بجريمة ” تبديد الأموال العمومية ” وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، وبالنسبة للمقاول الذي أنجز الأشغال سيتم متابعته بالجريمة المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الفساد ومكافحته وهي جريمة الاستفادة من تأطير الأموال العمومية.

متابعة المسؤولين المقصرين بجريمة الإهمال الواضح “

كما أوضح المحامي خضري أنه إذا كانت الفيضانات ناتجة عن التقصير في أشغال صيانة القنوات ففي هذه الحالة يتم مساءلة المسؤول عن تنظيف قنوات الصرف الصحي وقنوات صرف المياه يتم متابعته “بجريمة الإهمال الواضح “وهي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وبالتالي يمكن لوكيل الجمهورية أن يتابع المسؤول عن صيانة القنوات والذي تخلف عن القيام بمسؤوليته بهذه الجريمة ويحيله للمحاكمة طبقا للقانون ، ثانيا المسؤول عن عملية تنظيف القنوات يعرض إلى مسؤولية إدارية و تأديبية وهي” العزل من الوظيفة” الناتجة عن إهمال أي مسؤول بالقيام عن مهمة تنظيف القنوات مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة .

20 سنة سجنا عقوبة لكل مسؤول مقصر

كشف الباحث في الصفقات العمومية أن هناك نوعين من المحاسبة وتتمثل في المحاسبة الإدارية والتي يترتب عنها العزل أو التوقيف من الوظيفة وهذه مسؤولية الوصاية قد تكون من الوزير الأول أو رئيس الجمهورية الذي يتخذ مثل هكذا قرارات ،وهناك مسؤولية جزائية عقابية ويحرك الدعوة بشأنها وكيل الجمهورية ويتابع كل مقصر بجريمة الإهمال الواضح وتكون العقوبات كبيرة ومشددة وتصل إلى 20 سنة سجنا ، إذا كانت جريمة الإهمال قد أدت إلى الوفاة .

حكيم مالك