مظاهرات 11 ديسمبر 1960 حسمت مسار الثورة في المدينة

أكد المؤرخ رابح لونيسي في تصريح ليومية “الوسط ” أنه لا يمكن لنا فهم مظاهرات 11 ديسمبر 1960 إلا في إطار استراتيجية دوغول للقضاء على الثورة بخطة متكاملة عسكريا (مخطط شال) واقتصاديا (مشروع قسنطينة) وسياسيا (خلق قوة ثالثة بديلة لجبهة التحرير الوطني)، فكان دوغول يعتقد أن الثورة انتهت، خاصة في الأرياف، إلا أنه فوجئ بهذه المظاهرات التي جعلته يعود إلى فرنسا مقتنعا بفشل مشروعه، وبأن الشعب الجزائري يشكل فعلا أمة بأتم معنى الكلمة، وبأنه وراء جبهة التحرير الوطني، ومصر على تقرير مصيره وإقامة دولة-الأمة الجزائرية، ولم يبق أمام دوغول إلا الاعتراف بذلك والدخول في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، لعلها تؤدي إلى الحفاظ على بعض المصالح الفرنسية في الجزائر .ولقد عاد بنا البروفيسور لونيسي إلى ما قاله شارل دوغول في صرخة إلى الشعب الجزائري أثناء مظاهرات 11 ديسمبر 1960 “لقد فهمتكم”، وأحسن من عبر عن تلك المظاهرات هو أحد الضباط الفرنسيين الذي وصفها بـ “ديان بيان فو النفسية في الجزائر”، خاصة وأنها قد جاءت في الوقت الذي كانت السلطات الاستعمارية تقول بأنها قضت تماما على الثورة في العاصمة بعد معركة الجزائر، وأن العاصميين قد ولوا ظهورهم لجبهة التحرير الوطني.

ولقد توقف ، ذات المتحدث ،عند نتائج وانعكاسات مظاهرات 11 ديسمبر 1960 واقتناع دوغول وجزء كبير من القيادة السياسية الفرنسية وصناع قرارها، بأنه لا مفر من الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، كما أن جبهة التحرير الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، ولا يمكن التفاوض إلا معها وضرورة التخلي عن فكرة إيجاد قوة ثالثة في الجزائر لتجاوز جبهة التحرير الوطني، لكن كان على دوغول أن يفكر في مصالح فرنسا وتخفيف الأضرار الملحقة بها من جراء استعادة الجزائر استقلالها .وذلك بالدخول في مفاوضات مع قيادة الثورة الجزائرية، كما اكتشفت جبهة التحرير الوطني مدى فعالية سلاح المظاهرات، فاعتمدت عليها في الصحراء عندما كانت تشيع فرنسا بأن سكان الصحراء الجزائرية لا يعترفون بجبهة التحرير الوطني وقيادة الثورة المسلحة، فعمدت إلى تنظيم المظاهرات فيها لإفشال كل المخططات الفرنسية لفصل الصحراء الجزائرية .

هذه المظاهرات كانت عاملا حاسما في تحديد مصير الثورة

ولهذا اعتبر ،الدكتور لونيسي، على أن هذه الأحداث التاريخية وهذه المظاهرات كانت عاملا حاسما في تحديد مصير الثورة، وهو ما من شأنه أن يطرح مسألة هامة في الجزائر، والمتمثلة في دور المدن في كل ثوراتها، خاصة ثورة نوفمبر 1954 ،مشيرا إلى مدى ارتباط بعض الخطابات التاريخية بمختلف الصراعات السياسية والطبقية والاجتماعية وغيرها، كما أنها لها علاقة بالصراع حول السلطة ،كما يقول ميشال فوكو، ولهذا فالمجموعة التي أخذت السلطة في 1962 التي كان وراءها مجاهدو أو جيش ما وراء الحدود ذو الأصول الريفية في أغلبيتهم هي التي كانت وراء ترويج خطاب تاريخي يركز على دور الريف والفلاحين على حساب المدينة بدل إبراز الدور التكاملي بينهما، وقد ساهم “فرانز فانون” كثيرا في ذلك، وروجها بعده مصطفى لشرف الذي وصل إلى حد تسمية مقاومات القرن 19 بـ “ثورات الفلاحين”، وقد أتخذ فانون كمرجعية أيديولوجية للسلطة التي نادت ببناء اشتراكية معتمدة على الفلاحين مثل الماوية في الصين بسبب غياب طبقة البروليتاريا -أي عمال المصانع- التي من المفروض أن تستند عليها عملية البناء الاشتراكي حسب المرجعيات الاشتراكية الرئيسية على عكس اجتهادات “ماو تسي تونغ” في الصين وفانون في الجزائر، كما ركز هذا الخطاب كثيرا على الدور العسكري في الثورة مقابل طمس الدور السياسي، وقد كان هذا الخطاب وراء زرع الاعتقاد لدى البعض من جيل الاستقلال بأن أي عملية تغيير يجب أن تتم بالعنف لدرجة عدم تمييز الكثير منه بين مصطلحي “الثورة” و”العنف المسلح“.

وقال صاحب كتاب” محطات وقضايا مفصلية في مسار الثورة الجزائرية ومستقبلها “، إن هذه العوامل كلها قد كانت وراء طمس نسبي لدور المدينة والسياسة والطبقة البرجوازية في الثورة، فمثلا روج الخطاب التاريخي كثيرا لفكرة أن الذين أشعلوا الثورة هم فقراء ويعيشون في البؤس، بالرغم من أن ذلك ليس صحيح، فأغلبيتهم كانوا ميسوري الحال، بل أغنياء كبن بولعيد وديدوش مراد وغيرهم، ويستهدف من خلال ذلك إعطاء شرعية للنهج الاشتراكي الذي تبناه النظام.

اكتساب الوعي الوطني والانخراط فيه

وأضاف ، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة وهران، أنه قد تم تجاهل هذا الخطاب بأن الوعي الوطني قد بدأ في المدن، وليس في الأرياف سواء كان ذلك بالنسبة للتيار الاستقلالي الذي نشأ على يد عمال جزائريين في فرنسا أو حركة الإصلاح الديني التي انطلقت من المدينة على يد “برجوازية مدينية”، وينطبق نفس الأمر على جماعة “فرحات عباس”، وكذلك الحزب الشيوعي، وقد انتقل التيار الاستقلالي المتمثل في “نجم شمال إفريقيا” من المهجر إلى بعض المناطق الريفية التي ينحدر منها بعض المهاجرين المتأثرين بأفكاره، لكن تركز أكثر في المدن، خاصة العاصمة بعد ما غير اسمه إلى “حزب الشعب الجزائري” في1937، ليلتحق به فيما بعد بعض التجار وأصحاب المهن البسيطة قبل أن يلتحق بهم الجامعيون أثناء الحرب العالمية الثانية، فأنخرط صيادلة ومحامون وأطباء وطلبة بقوة في هذا التنظيم الذي غير اسمه إلى” الحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية” في 1946، ولم ينتقل وينتشر الوعي الوطني في الأرياف إلا على يد هؤلاء المدينيين الذين هربوا من القمع الاستعماري إلى الأرياف أو ذهاب بعضهم إلى المناطق الريفية التي ينحدرون منها، وكان استقرارهم في المدن الكبرى وراء تمدنهم واكتسابهم الوعي الوطني والانخراط فيه، ولعل هذا ما جعل البعض يعتقد أن الثورة ريفية أو ثورة فلاحين كما روج لها “فانون” بقوة كما قلنا سابقا.

مؤتمر الصومام حاول نقل الثورة إلى المدن

وقد حاول مؤتمر الصومام ،حسب رابح لونيسي ، نقل الثورة إلى المدن بقوة بناء على فكرة عبان رمضان “عملية فدائية واحدة في المدينة أو العاصمة أحسن من 100 عملية في” الجبال والأرياف” بسبب الصدى التي تحدثه إعلاميا ودوليا، فأرادت القيادة بذلك تكرار “ديان بيان فو “في العاصمة لحسم الصراع ضد الاستعمار كما حسمها الفيتناميون مع فرنسا في 1954، فجعلت من العاصمة “منطقة مستقلة” في التنظيم الإداري للثورة للتركيز عليها، فأشعلوا معركة الجزائر ثم إضراب 08 أيام لهدف سياسي وهو إيصال القضية الجزائرية إلى العالم، لكن فشل الثورة في “معركة الجزائر” أدى إلى تراجع دور المدينة نسبيا وفقدان المدينيين نفوذهم وقوتهم داخل الثورة، وعلى رأسهم المثقفين، خاصة بعد تصفية عبان رمضان الذي أراد للثورة الاستناد عليهم، لكن رغم ما روج له الاستعمار بفرض الهدوء التام في العاصمة والقضاء على الأعمال الفدائية في المدن التي تكفل بن مهيدي بالتخطيط لها وتوجيهها، إلا أن الحسم في الصراع ضد الاستعمار جاء من المدينة بمظاهرات 11ديسمبر1960 التي فرضت على دوغول التفاوض والاعتراف بالأمة الجزائرية وحقها في تقرير مصيرها، فقد كانت المدينة وراء ذلك في الوقت الذي تراجع فيه العمل المسلح في الجبال والأرياف بقوة بعد مجيء دوغول في 1958 بمشروعه الجهنمي للقضاء على الثورة نهائيا، وكاد أن يقول البعض بأن الثورة قد قضي عليها، لكن 11ديمسبر 1960 في المدن أعادتها إلى الواجهة، وحسمت الصراع لصالح الثورة بالمظاهرات، كما حسمت بالعمل السياسي والدبلوماسي التي زادها دعما بعض الضغوط على فرنسا حتى من بعض حلفائها كأمريكا كما تبرزها عدة وثائق لكتابة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية.

المسار المديني قد طمس نسبيا في الخطاب التاريخي الرسمي

وأوضح مؤلف كتاب ” النظام البديل للاستبداد : تنظيم جديد للدولة والاقتصاد والمجتمع ” أن المسار المديني قد طمس نسبيا في الخطاب التاريخي الرسمي لأنه لا يتماشى مع( الإيديولوجية الفانونية) التي تبناها النظام، كما ينقص من شرعية الذين أخذوا السلطة في 1962 مستندين على جيش ما وراء الحدود ذو الأصول الريفية، يبدو أن أخذ هؤلاء السلطة كاملة كان له انعكاسات سلبية على بناء الدولة الوطنية بسبب بعض الذهنيات والممارسات الغالبة عليهم مقارنة بالمدينيين، والتي فصل فيها ابن خلدون الذي لازال صالحا لتفسير حاضرنا اليوم، لأننا لم نقم بقطيعة مع هذا المجتمع الخلدوني المتسم بالعصبيات والانغلاق ورفض الآخر المختلف وتبجيل القوة والعنف واستغلال الدين واحتقار السياسة بمفهومها الإيجابي، والتي تعني في أصلها الإغريقي تسيير المدينة وتحسين حياة سكانها ، وعليه فنحن بحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار لدور المدينة وكذلك السياسة أثناء الثورة في خطابنا التاريخي إذا أردنا بناء مجتمع ديمقراطي متسامح مبني على سلوكات متحضرة ومتفتح ويحترم الآخر والتعدد والثقافة والعقل وخال من العصبيات المختلفة بالمفهوم الخلدوني.

حكيم مالك