مطور الأرضية الرقمية لتتبع “كورونا” يكشف عكوفه على تطوير نظام للكشف عن سرطان الثدي

كشف المهندس محمد لطفي مخناش، مبتكر الأرضية الرقمية التي تشتغل عليها وزارة الصحة لتتبع “كورونا”، أن شركته تعكف حاليا على تطوير نظام رقمي يشتغل ضمن الذكاء الصناعي للكشف المبكر عن خلايا السرطان.

وأوضح المهندس مخناش، في حديثه على أمواج القناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن هذا النظام هو الذي تعتمد شركة “غوغل”، وتصل دقة نتائجه إلى 95 بالمائة، مؤكدا أن حاجة الجزائر إلى نسخة محلية من هذا النظام من شأنها تسهيل التعرف على أسباب المرض وخارطة انتشاره، وهو ما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت والمكان المناسب للفئة المناسبة.

وحول المنصة التي وضعت في خدمة وزارة الصحة لتتبع فيروس “كورونا”، أكد مخناش أنها كانت معدة سلفا لتقديم خدمات ضمن أنظمة معلومات قادرة على تسيير الموارد المالية والبشرية، وقد وضعت مجانا في خدمة وزارة الصحة بعد تفشي وباء “كورونا”، وهو ما جعل أصحاب القرار يمتلكون خارطة واضحة ودقيقة للوباء، كما سهلت المنصة للمستشفيات الحصول على نتائج الفحوصات من معهد باستور مباشرة بعد خروجها