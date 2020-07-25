مطالب ملحة بتغيير قانون الجمعيات و تحيينه

* بوضياف: التغيير مسار شامل يمس كل مستويات الدولة



* حمدادوش: المجتمع المدني لن يكون بديلاً عن الأحزاب



* عرعار: هناك التزام سياسي بدور المجتمع المدني





تراهن السلطة على المجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة، فاعلون و ناشطون يثمنون هذا المسعى، معتبرين بأن رئيس الجمهورية ضبط السلطة على اتجاه الجمعيات و المجتمع المدني لبناء الجزائر الجديدة، لافتين بأن التغيير المنشود الذي ينوي رئيس الجمهورية إحداثه في الجزائر مسار شامل يمس كل مستويات الدولة.





مسار شامل يمس كل مستويات الدولة







اعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف بأن التغيير المنشود الذي ينوي رئيس الجمهورية إحداثه في الجزائر مسار شامل يمس كل مستويات الدولة سواء داخل بنية السلطة، من خلال عملية التطهير والإصلاح التي مست رؤوس الفساد في البلاد، لافتا بأن العملية متواصلة لتطال كل الفاسدين في هياكل الدولة الرسمية أو غير الرسمية والمجتمع، بالتوازي مع سياسات الإصلاح من خلال التأسيس لأدوات الرقابة والمساءلة و كذلك التطوير والبعث في كل القطاعات والمستويات .

شدد محمد بوضياف في تصريح خص به جريدة ” الوسط ” بأن الرئيس وفق في خيار إشراك المجتمع المدني في التغيير، معتبرا بأن الدولة الحديثة تقوم بالأساس على فعالية ونشاط الشركاء الاجتماعيين، لما لهم من قوة اقتراح ولما يشكلونه من قوة لمواجهة ثقل الإدارة وتعسفها ، و من خلال مساهمتهم في ترقية برامج التنمية خاصة المحلية منها عبر آليات المساءلة والمراقبة والتنبيه ، لافتا بأنه قد يتعدى نشاط هذه الفعاليات إلى التأسيس لثقافة المشاركة السياسية وبناء الإجماع الوطني حول فكرة دولة المواطنة ، ودولة الحرية والعدالة .

و أشار المحلل السياسي محمد بوضياف بأن رئيس الجمهورية ومن خلال هذه المقاربة يريد لسياساته ملامسة كل المواطنين بما فيهم غير المسيسين ، لافتا بأنه قد تحتاج هذه المنهجية إلى بعض الوقت، وبعض الإرادة حتى يسترجع المواطنون ثقتهم في مؤسساتهم، وتتطهر شبكة المجتمع المدني الموروثة من ثقل الفساد الذي عشعش داخلها بسبب ممارسات المراحل السابقة .

و أكد محمد بوضياف بأن المنهجية التي يعتمدها الرئيس وفريقه، هو إعادة الاعتبار للعدالة ورجالها، ولكل مؤسسات الدولة من خلال إصلاحات دستورية عميقة على وثيقة الدستور تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي ، لافتا بأن المستوى الثاني الأكثر أهمية، هو الرهان على فعاليات المجتمع المدني بوصفه الوسيط والشريك، لرفع انشغالات الشرائح المختلفة للمجتمع، ومساعدة السلطات على معالجة مشكلاته .



المجتمع المدني لن يكون بديلاً عن الأحزاب





لفت النائب البرلماني عن حركة حمس ناصر حمدادوش بأنه لايمكن إنكار دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وفي الرقابة الشعبية، مشددا بأنه لن يكون بديلاً عن الأحزاب السياسية.

وقال ناصر حمدادوش في تصريح خص به جريدة ” الوسط” :” الذي استقر عليه العلم أن العمل السياسي تقوده الأحزاب، وهي المؤسسات السياسية في ممارسة النضال والديمقراطية والمنافسة على الأفكار والبرامج والبدائل والتداول السلمي على الحكم، وهي المدارس الفكرية والسياسية في تكوين إطارات الدولة من المنتخبين والكفاءات التخصصية..

و أضاف المتحدث :” هناك نوع من الاستخفاف بالأحزاب وبدورها وبوظيفتها وبمحوريتها في الحياة الديمقراطية، وهي تجسد حساسية النظام السياسي المستمرة من الأحزاب منذ بداية التعددية، لا أعتقد أن من يؤمن بالديمقراطية يخشى من التعددية الحزبية، والنظام السياسي هو من أفسد البيئة السياسية بالتضييق على الحريات وبالتزوير وباحتكار السلطة وعدم السماح بصناعة قصص نجاح حزبية عن طريق التداول السلمي على السلطة فأنتج لنا هذا الواقع الحزبي المترهّل..”.



التزام سياسي بدور المجتمع المدني



اعتبر رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار بأن هناك التزام سياسي و تثمين لدور المجتمع المدني من طرف أول مسؤول في الدولة، لافتا بأنه أول مرة في التاريخ يحظى المجتمع المدني بهذا الالتزام و الديناميكية.



وشدد عرعار بأن هذا الالتزام اتجاه المجتمع المدني يجب أن يترجم في الميدان من خلال التشريع و الآليات و الدعم، لافتا بأن القانون الحالي لايخدم الجمعيات كعنصر فعال في التنمية، في حين وأكد رئيس المنتدى المدني للتغيير على ضرورة تبني إصلاحات قانونية لدفع الجمعيات بأن تلعب دورها التأطيري.



إيمان لواس





