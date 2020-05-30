مطالب بفتح تحقيق في وجهة الأموال المرصودة

* وزارة الصناعة وعدت بإقامة 03 مناطق صناعية

فجرت مراسلة الجمعيات الناشطة بالحدود الغربية وسكانها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبر العزيز جراد تجاوزات كبرى و اختفاء مشاريع بالملايير التي أطلقتها وزارتي والفلاحة من أجل النهوض بالمنطقة الحدودية في مرحلة ما بعد التهريب الذي تم تجفيف منابعه بداية 2016 والتي علق عليها سكان المنطقة آمالا للنهوض بالاقتصاد الوطني من جهة وامتصاص البطالة الناجمة عن تجفيف منابع التهريب من جهة أخرى.

هذا وقد أشارت الرسالة أن وزارة الصناعة كانت قد وعدت بإقامة 03 مناطق صناعية بغية تحسين الاستثمار الصناعي ، وفي هذا الصدد تم الموافقة على 75 ملف استثماري في مجال الصحة والصيدلة من أجل توفير 3800 منصب شغل ، حيث كان ينتظر أقامة منطقة صناعية بناحية أولاد بن دامو شرق مدينة مغنية تتربع على مساحة 25 هكتار والتي كان من شأنها أن تنهض بالقطاع الصناعي للمنطقة خاصة بعد الوعود التي قدمت بدخول مؤسسة لتركيب المعدات الفلاحية وأخرى لتركيب المركبات وثالثة لصناعة الدراجات ومؤسسات أخرى التي كانت ستحول المنطقة إلى قبلة صناعية بامتياز ، وببني بوسعيد كان ينتظر فتح مؤسسة لصناعة قطع الغيار بمختلف أنواعها وأخرى لصناعة الطحالب زيادة على مصانع للأدوية والمنتجات الصيدلانية وفروع لمؤسسات كبرى وهو ما من شأنه أن فتح آلاف مناصب الشغل ويساهم في تجفيف ما بقي من منابع التهريب ، وبالمنطقة الجنوبية أقيمت دراسة لانجاز أكبر منطقة صناعة بناحية العريشة بغية النهوض باقتصاد المناطق الجنوبية وإدخالها في مجال المساهمة في التنمية الاقتصادية ، وفتحت دراسات لربطها مع مناطق التسويق خاصة عبر الموانئ والطريق السيار من خلال مزدوج مع الطريق السيار عبر منطقة أولاد ميمون على مسافة 40 كلم وكذا عبر مخطط السكة الحديدية لاستكمال منظومتها الاقتصادية ، وانطلقت السلطات المحلية في استقبال 75 ملفا في مجال الصحة والصيدلة و14ملف في مجال الصناعات التركيبية و08 ملفات تخص زراعة والمعدات المرتبطة بها و08 ملفات تخص الميكانيك و10 ملفات تخص السياحة والخدمات وكلها مشاريع من شأنها توفير مئات مناصب الشغل التي تحتاجها المنطقة التي تعرف تحولا اقتصاديا هاما بفعل خروجها من الاقتصاد المبني على التهريب المخرب للاقتصاد الوطني الى اقتصاد بناء يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويفعله ويحضر لمرحلة ما بعد البترول في جزائر ذات اقتصاد امن مبني على الصناعة والفلاحة والسياحة والذكاء، كما تم إطلاق دراسة لاقامة مصنع للزيوت بنواحي الغزوات ، وآخر للزجاج بالبويهي ، مع اطلاق شراكة صينية لتفعيل منجم العابد للزنك بغية تحريك دواليب مصنع الزنك بالغزوات ،أما في المجال الفلاحي فقد تم إطلاق مشروع ب4000 مليار لضمان تهيئة قنوات السقي بالمحيط المسقي لمغنية وتوسيعه إلى 7000هكتار، انطلاقا من سد بوغرار دو مخزون 450 مليون متر مكعب ورد الاعتبار لسد السواني ، كما تم العمل على استحداث محيطات جديدة بالزوية وبوكانون والرمشي والحنايا والبويهي بنواحي ماقورة عن طريق رصد مبلغ ماليمقدر ب10 ملايير لتهيئة سد ماقورة الذي تصب مياهه بالمغرب ، كما تم العمل على إنشاء محطات لتصفية المياه المستعملة بسبدو وأولاد ميمون والرمشي لدعم مشاريع السقي وذا دعم المنطقة الحدودية بسوق للجملة بمخرج الطريق السيار غرب مغنية لتنشيط الحركة التجارية ومنح التاييد للفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج ، وكان من المفروض أن تتجسد هذه المشاريع خلال سنة 2018 على أكبر تقدير ، إلا أن الدراسات وأقيمت والمناطق الصناعية هيئت والملفات جمعت لكن المشاريع جمدت وتجمدت معها آمال سكان المناطق الحدودية في العمل الأمر الذي رفع من نسبة تهريب المخدرات والجرائم الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

هذا وطالب مراسلة الجمعيات الناشطة بالحدود الغربية إلى السلطات العليا بفتح تحقيق في تجميد هذه المشاريع واستهلاك أموالها دون العودة بالفائدة على سكان المنطقة التي تحولت إلى بؤرة للفقر واستغلال شبابها من قبل بارونات المخدرات.

محمد بن ترار