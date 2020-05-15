مطالب بترحيل 08 آلاف طالب أجنبي

طالب تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني الخدمات الجامعية بأن يجدو حلا لزملائنا الطلبة الأجانب والمتوزعين على الإقامات الجامعية عبر الوطن وهذا نظرا لتأجيل استئناف الموسم الجامعي الحالي بسبب الوباء إلى بداية شهر سبتمبر على أقل تقدير.

أكد عبد الوهاب بن مرزوق عضو المكتب الوطني المكلف بالبيداغوجيا في التنظيم الطلابي تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار في تصريح له مع يومية “الوسط”أن 08 آلاف طالب أجنبي من 70 جنسية مختلفة وأكثر من 90% منهم من بلدان إفريقية والبقية من أشقائنا العرب. لذلك الواجب على الوزارة الوصية والديوان الوطني الخدمات الجامعية أن يجدو سبيلا عاجلا لترحيلهم إلى بلدانهم وأهاليهم ليكملو ماتبقى من العطلة معهم أخيرا.

من جهة ثانية فقد ثمن نفس المتحدث المجهودات الجبارة المبذولة من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومن خلاله مديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن على التكفل الأمثل بالطلبة الأجانب منذ بداية الأزمة وفي الشهر الفضيل أيضا عبر تقديم المواد الغذائية ومواد التنظيف وكذا تعقيم أغلب الاقامات الجامعية والسهر على راحتهم.

أحمد بالحاج