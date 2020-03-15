مطالب بتأجيل القضايا غير الاستثنائية وقاية من الكورونا

وجّه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين طلبا إلى وزير العدل حافظ الأختام، يدعوه من خلالها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستعجالية لتجنب انتشار فيروس كورونا بما فيها تأجيل القضايا باستثناء التي تحمل طابع استعجالي.

وأفاد الإتحاد في رسالته لوزير العدل حافظ الأختام أنه يلتمس تأجيل جميع القضايا في المدة المدنية باستثناء القضايا المستعجلة، وكذا تأجيل جميع القضايا الجزائرية باستثناء المحبوسين وأكد البيان على ضرورة منع حضور الجلسات للأشخاص غير معنيين بالقضايا المجدولة، وضرورة تعقيم قاعات الجلسات.

باية ع