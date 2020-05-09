مطالب بتأجيل الامتحانات إلى سبتمبر

أجمعت المنظمات الطلابية في بيانات لها موجهة إلى لجنة الحل والربط لتحديد رزنامة السنة الجامعية صبيحة أمس السبت وقبل صدور أي قرار حول مصير السنة الجامعية بضرورة تأجيل الامتحانات إلى غاية شهر سبتمبر المقبل لاستحالة إجرائها خلال هذه الأيام بعد فشل سياسة التدريس عن بعد للعديد من الاعتبارات مؤكدة أنها كشريك اجتماعي ترفض إجراء الامتحانات في هذه الظروف حتى وان زال الوباء قريبا لما له من أثار سلبية على الطالب.

أشارت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين على لسان عضوها الوطني عبد القادر بن خالد أننا نلاحظ عن كثب القرارات والاقتراحات رغم أننا لم نستشر فيها كشركاء ، ولكننا نؤكد أن الامتحانات والدراسة خلال فصل الصيف مستحيلة ولن تكن لها فاعلية خاصة بالجنوب الذي يكون الطالب فيها هو الضحية الوحيد نتيجة قوة قاهرة لاذنب له فيها ، وعليه نقترح ، تمديد السنة الجامعية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل ، مع الفصل بين السنتين الجامعيتين بعطلة أسبوع ، وإلغاء عطل الربيع والشتاء للاستدراك ، حيث أشار بن خالد انه يستحيل الاعتماد على التعليم عن طريق المنصات الذي تم تطبيقه بين عشية وضحاها دون الأخذ بعين الاعتبار قوة شبكات الانترنيت وتوفرها ، وكدا فاعلية التكوين بها ، ما يتطلب إلغاؤها ، خاصة وان التعليم يستوجب الحضور الجسدي للطالب خاصة في المواد التجريبية والعلمية ما يعتبر إقامة الامتحانات على دروس منصات التواصل مرفوضا ـأو إقامته على منصات التواصل أيضا مادام من اقترحه لديه تقة به ، من جهته أكد الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في بيان له على الطلب بتأجيل الامتحانات إلى غاية شهر سبتمبر بسبب وجود تذبذب في مردودية أخذ الدروس عبر شبكة الأنترنت الطلبة أصحاب الاختصاصات التجريبية والتقنية الذين لايمكنه الاعتماد على دروس المنصات التي كانت سلبا بسبب طبيعة الاختصاص الذي يتطلب الحضور الجسدي، والفكري إضافة إلى تذبذب في مردودية أخذ الدروس عبر النت على مستوى باقي الشعب والاختصاصات بسبب عدم التمكن والتكوين في استعمال هذه الطريقة سواء من طرف تقنيي بعض الجامعات أو بعض الأساتذة ، إضافة إلى انعدام الإمكانيات وعدم وصول تغطية الشبكة العنكبوتية إلى كل المناطق خاصة النائية منها ، مشددة على استيفاء التكوين البيداغوجي للطلبة ذوو الاختصاصات التجريبية والتقنية قبل إجراء الامتحانات وتقييم الطلبة.

محمد بن ترار