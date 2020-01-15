مطالب بالتحقيق في صفقات مشبوهة

ذكرت مصادر من داخل جامعة طاهري محمد ببشار أن التيار بات لا يمر بين المدير الحالي و ق. ب. عون محاسب للخزينة حيث اكتشف هذا الأخير ما يمكن تسميته تلاعبا في قانون الصفقات العمومية من طرف جهات داخل إدارة الجامعة متمثلة في تجزئة كامل العمليات التي تجاوزت ميزانيتها مبلغ 12 مليون دينار (الحد الأدنى للصفقة العمومية ‘Marché’ ) وقامت الإدارة تجزئة كل هذه العمليات على شكل استشارات (Consultations) مما يحيل للاعتقاد أن الأمر فيه شبهة تهرب من الرقابة الخارجية وهذا ما يمنعه القانون.

من جهته رفض العون المحاسب للخزينة لدى جامعة بشار تخليص الفواتير الخاصة بكل الصفقات المشبوهة، هذا ما وضع إدارة الجامعة في موقف حرج مع المقاولين الذين يطالبون بحقوقهم.

للإشارة لقد تم محاصرة مكتب مسؤول الخزينة عن طريق وقفة احتجاجية من طرف بعض عمال الجامعة

لذلك تطالب أكثر من جهة داخل الجامعة بتدخل الجهات الوصية و فتح تحقيق في الملف لتحديد المسؤوليات ورفع اللبس.