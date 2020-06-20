مطالب بإلغاء إلزامية عودة الموظفين لمناصبهم

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل إلى إلغاء التعليمة الصادرة من طرف المفتشية العامة للعمل والتي تلزم جميع الموظفين بمن فيهم النساء الحوامل والأمهات اللواتي تربين أطفالا إلى الالتزام بالعودة إلى منصب عملهم رغم أن الفئة الأخيرة تملك أحقية الحصول على العطلة الاستثنائية التي أقرتها تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد وتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 20-159، وفي هذا الصدد تشدّد النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل على ضرورة إلغاء التعليمة التي تهدد صحة النساء الحوامل من المفتشات العاملات في مختلف مفتشيات العمل على مستوى ولايات الوطن، خاصة في ظل الوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد على وقع اجتياح وباء كورونا مثلما هو سائر في باقي دول العالم.

وأقرّت الهيئة المعنية في بيان رسمي أصدرته أمس وتسلمت جريدة “الوسط” نسخة منه على ضرورة احترام معايير الأمن وسلامة الحوامل والفئة النسوية التي تملك أطفالا لا يتجاوزون 14 عاما منحهم القانون أحقية الحصول على عطلة استثنائية خلال الفترة الحرجة وتواصل تمديد فترة الحجر الصحي، وتوفير الإجراءات الوقائية لهن عوض استعمال عصا التهديد والوعيد بإقرار عقوبات إدارية في حال عدم احترام أوامر الالتحاق بمناصب العمل، وعبر البيان عن عدم رضا نقابة المفتشين باستعمال المسؤولين على الهيئة الأساليب التهديدية في حق المهنيين عوض البحث عن توفير أساليب العمل الوقائية وتثمين العمل الميداني الذي يقومون به.

وتوعّد أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل بالتمسك بحقوقهم والدفاع عنها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل ما يؤثر بالسلب وتنجر عنه نتائج سلبية عن تطبيق هذا القرار المجحف واللامسؤول حسبهم، أين يصفون التعليمة بالتجني الواضح لقوانين الجمهورية.

عيشة ق