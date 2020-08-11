مطاردة ثلاثية جزائرية على لقب هداف الدوري القطري

ج.ن

اشتد الصراع على لقب هداف الدوري القطري في الموسم الحالي، بعد دخول الكثير من اللاعبين في دائرة المنافسة الحقيقية في ظل إمكانية تعويض فارق الأهداف غير الكبير، في المباراتين المتبقيتين من عمر المسابقة، الصراع هذا الموسم يبدو مختلفا إلى حد كبير عن المواسم السابقة، خاصة وأن لاعب قطري يتصدر ترتيب الهدافين حتى الآن، في حين أن أغلب السنوات الأخيرة كان يذهب اللقب إلى أحد النجوم المحترفين الأجانب، ويعتلي صدارة الهدافين بالدوري القطري، الدولي أكرم عفيف، هداف نادي السد، وأفضل لاعب في آسيا العام الماضي، برصيد 14 هدفا، ولكن يبدو أن فرص عفيف للفوز باللقب لن تكون سهلة، في ظل المطاردة الجزائرية المكثفة له، من قبل أكثر من لاعب جزائري من العيار الثقيل، جميعهم يسعون للظفر باللقب، ويأتي على رأس المتنافسين الجزائريين لأكرم عفيف، زميله في الفريق بغداد بونجاح هداف الموسم الماضي، وصاحب الرقم القياسي في تاريخ الدوري القطري، بتسجيل أكبر عدد أهداف في موسم واحد، بونجاح لا يفصله عن أكرم سوى هدف وحيد، وهو نفس رصيد مواطنه الجزائري ياسين براهيمي، نجم الريان، الذي واصل قيادة فريقه بنجاح هذا الموسم، وحافظ على آماله في المنافسة على درع الدوري، وفي المركز الثالث، يتنافس 3 لاعبين بنفس الرصيد من الأهداف (11 هدفا)، وهم الجزائريان محمد بن يطو نجم الوكرة، وسفيان هني لاعب الغرافة، والإيراني رامين راضئيان لاعب الشحانية.