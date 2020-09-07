مضوي يقترب من خوض تجربة في الدوري المغربي

ج.ن

عاد اسم المدرب الجزائري خير الدين مضوي، للارتباط بالإشراف على أحد أندية البطولة المغربية لكرة القدم، خلال الموسم الكروي المقبل، حيث أبدت أحد فرق الدوري المغربي اهتمامها بخدمات مدرب وفاق سطيف السابق، إذ تم التواصل مع مضوي عن طريق أحد الوسطاء، للبدء في المفاوضات بشكل رسمي، وسبق لاسم المدرب الجزائري خير الدين مضوي أن اقترن بنادي الوداد الرياضي المغربي في الموسم الكروي الفارط، بعد أن فاوضته إدارة الحمر قبل اتفاقها مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، يذكر أن خير الدين مضوي قد مر بالعديد من المحطات في مشواره التدريبي، وأبرزها الوحدة السعودي، ووفاق سطيف، والنجم الساحلي التونسي، والإسماعيلي المصري، ومولودية بجاية، ثم مؤخرا نادي الخليج السعودي.