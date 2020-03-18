مضاد الملاريا يمكنه القضاء على كورونا !

وكالات– كشفت شركة “سانوفي” العالمية الفرنسية للأدوية، عن دواء مضاد للملاريا يمكنه معالجة فيروس كورونا، وذلك بعد تجارب “واعدة” بحسب الشركة.

وتعمل 12 شركة أدوية أخرى على الأقل حاليًا لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بفيروس كورونا، والذي ينتشر بسرعة شديدة، وتسبب في عدد كبير من الوفيات بهذا المرض حول العالم.

وكانت شركة سانوفي بدأت في 18 من الشهر الماضي شراكة مع الهيئة الأمريكية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين