مصير فوزي غلام في نابولي يتحدد الأحد المقبل

ج.ن

يتحدّد مصير اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، مدافع فريق نابولي الإيطالي، الأحد المقبل.

وستعقد إدارة نادي نابولي لقاءً مع “المناجير” الشهير خورخي مينديز، بِالعاصمة البرتغالية لشبونة، غدا الأحد، لِتحديد مصير فوزي غلام.

ومعلوم أن البرتغالي خورخي مينديز هو مدير أعمال فوزي غلام، كما أن ستار سوق تحويلات اللاعبين يُسدل في الـ 5 من أكتوبر المقبل.

ويُريد “المناجير” مينديز تحويل غلام إلى “البريمرليغ” وبِالضبط إلى فريق ولفرهامبتون، بِمبلغ يقترب من 20 مليون أورو، استنادا إلى مصادر صحفية ايطالية. التي أضافت أن وكيل اللاعبين البرتغالي تربطه علاقات طيّبة مع مسؤولي النادي الإنجليزي، وأن فرص بقاء غلام في نابولي ضئيلة.

يذكر أن عقد اللاعب الجزائري مع نابولي ينتهي في سنة 2022، كما يملك في رصيده 183 مباراة بقميص نادي الجنوب الإيطالي أسهم فيها في 30 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، ويحلم النجم الجزائري باستعادة مكانته كواحد من أفضل اللاعبين بالعالم في مركز الظهير الأيسر.

وعرف غولام فترة مجده مع “البارتينوبي” بين 2015 و2017، قبل أن يتعرض لإصابة أولى خلال مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، وإصابة ثانية في تدريبات فريقه بعد ذلك بأشهر، في الوقت الذي كان يستعد فيه لتجديد العهد مع أجواء المباريات، علما أنه دخل في فترة من الفترات حسابات أكبر الأندية في أوروبا، حيث تواجد على رادار ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. وعانى المدافع الأيسر من نقص المنافسات خلال الموسمين الأخيرين، حيث اكتفى بالمشاركة في 23 مباراة أسهم فيها في 5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.