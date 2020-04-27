مصير الموسم الدراسي والامتحانات الرسمية على طاولة الوزارة ابتداء من اليوم

تباشر اليوم الإثنين، وزارة التربية الوطنية، لقاءاتها التشاورية مع نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ، من أجل ضبط الاقتراحات المتعلقة بمصير الموسم الدراسي الجاري، والامتحانات الرسمية ظل تفشي وباء كورونا.

وقد وجهت الوصاية دعوات إلى ممثلي نقابات التربية، وذلك لحضور اجتماع لمناقشة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية والامتحانات المدرسية تحسبا لتمديد الحجر أو رفعه.

وسيتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره ممثل عن كل نقابة عرض السيناريوهات المقترحة للتعامل مع السنة الدراسية على مدار ثلاثة أيام، والتي انطلقت اليوم الإثنين وستتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء .