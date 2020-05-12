مصير السنة الجامعية لا يزال مبهما

* عوائق حول مناقشة مذكرات التخرج

عقد منتصف الأسبوع الجاري المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام الطلابي الحر عبر تطبيق التحاضر عن بعد “الزووم” حيث تناول اللقاء عدة قضايا تزامنا مع المستجدات الوطنية وأبرزها قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ، مصير السنة الجامعية الحالية، إضافة لمناقشة أولية عامة لمسودة الدستور.

وقد خلص اللقاء الى التأكيد على أن قرار المجلس الوزاري بخصوص السنة الجامعية جاء مبهما حيث تطرق فقط إلى الدخول الجامعي المقبل ولم يطرق الى كيفية إكمال السداسي الثاني من الموسم الجامعي الحالي ، ومما يثير قلاقل ذات التنظيم أن أبرز عوائق مناقشة مذكرات التخرج هو غياب المكتبة الرقمية الالكترونية التي تتيح للطلبة الحصول على الرصيد المعلوماتي الكافي، عدم توفر النقل لتنقل الطلبة إلى المؤسسات الجامعية؛ عدم توفر خدمات الاقامات الجامعية ومختلف الخدمات (الإيواء، الإطعام، النقل)، إضافة لغياب مخابر البحث للتطبيق للمذكرات ذات الطابع التطبيقي، ناهيك عن غياب شروط السلامة والوقاية من وباء الكورونا بالجامعات والاقامات الجامعية).

كما شدد الاتحاد العام الطلابي الحر على عدم نجاعة التعليم عن بعد وذلك لعدم خضوع محتوى المنصات الالكترونية للرقابة من طرف لجنة فريق التكوين، بسبب ضعف تدفق الشبكة العنكبوتية في المناطق النائية وعجز معظم الطلبة الولوج للمنصة بسبب الأعطاب المتكررة في الأرضية الرقمية، ومما زاد الطين بلة هو غياب إصلاحات فعلية لمنصة التعليم عن البعد لرقمنة قطاع التعليم العالي). واستغرب الاتحاد العام الطلابي الحر من تصريحات مدير التعليم العالي لوسائل الإعلام بان السنة الدراسية الحالية مستمر بشكل عادي عن طريق منصة التعليم العالي وأن الطلبة يحتاجوا فقط الى أسبوعين من شهر سبتمبر لمراجعة ما تم تدارسه عبر هذه التقنية وهذا دليل واضح بان وزارة التعليم بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الطلبة والفشل الذريع في عملية التعليم عن بعد، وستصدم هذه الأخيرة يوم يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

من جهة ثانية قال الاتحاد العام للطلابي الحر أن كل هذه الأزمة التي تتخبط فيها منظومة التعليم العالي يعود سببها إلى الاستفراد بالرأي من طرف الوزير وتهميش الشركاء الاجتماعيين من اجل وضع أرضية ناجعة لإنقاذ الموسم الجامعي.

إلى جانب ذلك ثمن المكتب الوطني تحركات الفروع والقطاعات واللجان الوطنية ومرافقتهم للطلبة ونقل انشغالاتهم إلى الجهات الوصية، كما سيتم تنظيم اللقاء الوطني مع رؤساء الفروع خلال نهاية الأسبوع من اجل دراسة مستجدات الساحة الجامعية ومناقشة أرضية العمل لمواكبة الأحداث الراهنة.

أحمد بالحاج