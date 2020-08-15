مصنع رونو بوهران يهدد بتسريح عماله

* المعنيون الذين بلغ سنهم 50 عاما للذكور، و45 للنساء

أياما قليلة قبل قيام وزارة الصناعة بالإفراج، عن دفتر شروط جديد لتنظيم تركيب وتجميع السيارات واستيراد المركبات الجاهزة من الخارج واقترح بيان “رينو” الجزائر، على العمال الذين بلغ سنهم 50 عاما للذكور، و45 للنساء (دون تحديد عددهم)، إيداع ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد ومنح المصنع الفرنسي مهلة للعمال تمتد من 12 وحتى 22 أوت الجاري لاختيار طريقة المغادرة.

وختم البيان بأن هذه الخطة لتقليص التعداد، يمكن وقفها إذا تم استئناف نشاط المصنع قبل 1 سبتمبرالمقبل

الخطة التي أعلن عنها مصنع رونو للسيارات بالجزائر لتقليص عدد موظفيه، بسبب أزمة خانقة يعيشها منذ أشهر، ناجمة عن إجراءات لتنظيم نشاط المصانع جاء ذلك وفق بيان للمصنع ، وأوضح البيان أن المصنع يقترح على موظفيه الدائمين (عقود عمل غير محدودة المدة)، الاختيار بين المغادرة الطوعية أو الفصل في إطار القانون الجزائري.

وتم إطلاق مصنع رينو للسيارات بالجزائر خريف 2014، بشراكة مع مجمع حكومي للصناعات الميكانيكية، ويوظف أكثر من 1200 عامل ، وعزا البيان هذه الإجراءات إلى عدم اتضاح الرؤية بشأن استئناف الإنتاج بالمصنع الواقع بمدينة وهران غربي البلاد ومنذ أشهر، توقف نشاط جل مصانع تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، عقب إجراءات حكومية لضبط وتنظيم النشاط وتوقفت واردات القطع والأجزاء الموجهة لمصانع التركيب والتجميع منذ أشهر، وجمدت الحكومة إعفاءات ضريبية وجمركية كانت المصانع قد استفادت منها في حقبة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة و برعاية مباشرة من وزير الصناعة الهارب عبدالسلام بوشوارب.

عبدالسلام.غ/وكالات