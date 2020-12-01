مصنع اونيام تيزي وزو يتوقف عن العمل و يحيل العمال على البطالة التقنية

أعلنت، الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام ” بتيزي وزو عن التوقف التقني ابتداء من اليوم الثلاثاء و إحالة عمالها البالغ عددهم 1700 عامل على العطلة التقنية.
وعقب القرار تجمع العشرات من العمال امام المصنع و نظموا مسيرة انطلاقا من واد عيسي وصولا إلى مقر الولاية لمطالبة السلطات بالتدخل لإنقاذ وظائفهم .
و تواجه المؤسسة ازمة مالية منذ سنوات،و نفاذ مخزون المادة الخام على مستوى جميع الورشات.بسبب الصعوبات التي واجهتها في الحصول على تراخيص الإستيراد لصناعة الآلات الكهرومنزيلية.
و سبق للمؤسسة أن توقفت في شهر فيفري الماضي قبل ان تستفيد من خطة إنقاذ بشكل مؤقت مكنتها من الإستمرار في الإنتاج لغاية شهر نوفمبر الماضي .