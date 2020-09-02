مصطافين يحتجون ويرفضون الامتتال لاجراءات الحجر الصحي بشاطئ مرسى بن مهيدي

عاشت ليلة أمس مدينة مرسى بن مهيدي الحدودية على وقع احتجاجات عارمة للمصطفاين الذين رفضوا الدخول في إجراءات الحجر الصحي الذي حددته السلطات الجزائرية بفرض الحجر بداية من الساعة الحادية عشر ليلا.

هذا وبمجرد مباشرة مصالح الأمن في إخلاء الشواطئ تنفيذا لإجراءات الحجر الصحي اندلعت احتجاجات عارمة من المصطافين الرافضين للامتثال للقوانين مستنكرين حرمانهم من الشاطئ ليلا خاصة وان مرسى بن مهيدي تعيش حفلات وسهرات وتوافدا للسواح ليل نهار ، ورغم ذلك لم تمنع الاحتجاجات أعوان الآمن من إخلاء الكلي لا مكان التجمعات والشواطئ وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي التي قاد اصحابها موجة الاحتجاج بحكم انهم يدفعون مبالغ كبيرة مقابل بدل الايجار ، وهو ما سيكلفهم خسائر كبيرة ، هذا وقد تم ابلاغ السيد والي ولاية تلمسان بالإحداث التي وقعت والتي من الممكن ان تتخد بشأنها إجراءات ردعية خاصة وان المنطقة تقع في نطاق المناطق الحدود الغربية .

محمد بن ترار