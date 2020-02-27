مصر هبة النيل: رهينة النيل وضحية سد النهضة

بقلم: صالح عوض

لم يكتفوا بتحييدها عن الصراع بعد حروب عديدة.. يريدون أن يميتوا مصر غرقا أو عطشا ليبعثروا مشرقنا إلى الأبد.. وهم يعرفون أن ذلك ضمانة استمرار كيانهم؟ قالوا قديما أن مصر هبة النيل.. لم يكن أولئك يدركون أن للجغرافيا قوانينها، وان هناك أشرارا كلما خرجنا من حرب دفعونا للسقوط في أخرى.. إنها الحرب المستعرة على كل شيء فينا، على مقدساتنا وعلى الأرض، وعلى ثقافتنا و الثروات، وعلى صحتنا والماء .. فهل أدركنا أننا لن ننجو إلا متحدين؟ هل نكتشف مجددا أن أحلامنا بدون قوتنا تكون وبالا علينا؟ ها نحن نكتشف ان النيل بيد غيرنا وان الفرات يتحكم فيه سوانا وان الأردن يجري لصالح أعدائنا فماذا تبقى لنا في معركة الوجود؟ في هذا الحيز نتحسس خيوط المؤامرة علينا في مياه شربنا.. علنا نصحو.

حرب المياه:

سنفيق قبيل انتهاء الحرب مع الإرهاب التي صنعوها في العشر سنوات الأخيرة لنكتشف أن هناك حربا أخطر أعدوا لها عدوتها.. فيكفي أن نكتشف أن العراق وسوريا تقعان تحت تهديد بقطع المياه عنهما بفعل السدود المقامة على الفرات في الجانب التركي والتحرك الصهيوني للاستثمار في السدود على الفرات، وقطع المياه عنها الأنهر والروافد التي تنبع من الأراضي الإيرانية وتصب في نهر دجلة والتي اغلبها تم تحويل مجاريها إلى داخل الأراضي الإيرانية ما اثر بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب، وكما تقع دولة الأردن تحت التهديد بالعطش بعد ما فعلته إسرائيل بتحكمها في حصة مياه سكان الأردن حسب اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني واد عربة، وأن مصر والسودان تقعان تحت رحمة المخطط المعلوم المجهول المسمى سد النهضة الإثيوبي.. فهل نبقى نواجه أخطار الفناء منفردين؟ هل ندرك حجم المخطط الذي يتمثل بدور الكيان الصهيوني في محاصرة العراق وسورية وتدخله في تدعيم إثيوبيا لإقامة سدود تشكل خطرا حقيقيا على سلامة مصر والسودان؟ هل ستواجه مصر ضغوط إسرائيل التي تحاول تركيعها للقبول بإمداد “ترعة السلام” عبر سيناء مقابل وقف دعمها لإثيوبيا؟

سدّ النهضة الإثيوبي:

في إطار الحرب المشرعة على بلداننا العربية انشغلت الإدارة الأمريكية لتجريد بلداننا من عناصر قوتها وخلق أزمات عميقة أمام محاولات نهضتها ففي 1956 – 1964: تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح States Bureau of Reclamation وهو (إدارة بوزارة الخارجية الأمريكية) خلال عملية مسح للنيل الأزرق دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929.

على بُعد 30 كم شرق الحدود السودانية يقام سد النهضة الاثيوبي،على النيل الأزرق الذي يساهم بنحو 80 % من حجم المياه المتدفقة إلى مصر، ومن المتوقع أن يحجز خلفه 74.4 مليار متر مكعب من المياه، اي نحو نصف السعة التخزينية لبحيرة السد العالي في مصر، مما يعني نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، مما سيؤثر في الاحتياجات المائية لمصر بانخفاض السعة التخزينية لبحيرة ناصر إلى النصف. وهو أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. تقدر تكلفة الإنجاز ب 4.7 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون أول مولّدين جاهزان للعمل بعد 44 شهرا من البناء.

ولعل أشد الآثار السلبية المحتملة والمترتبة على وجود سد النهضة كونه خطرا استراتيجيا محتملا على الوجود الإنساني في السودان ومصر، فيمكن أن تحدث الطبيعة به تحولات جيولوجية نتيجة التكوين الجيولوجي في المنطقة تتسبب في تشققات في بنيانه ومن ثم انهياره أو يتم تفعيله بدوافع عدوانية وقت الحاجة بتوجيه ضربة للسد وهدمه ..أن ضرب سد النهضة يعني فناء كل السدود على امتداد النهر في مصر والسودان كما أن انهياره يعني انهيار السد العالي الذي لن يتحمل ضغط المياه المفاجئ الناتج عن انهياره، فتصبح الكارثة بالنسبة لمصر كارثتين.. ويقول خبراء ومتخصصون انه بأجراء حسابات بسيطة، فإن انهيار سد النهضة والسد العالي في آن واحد يعنى غرق الكتلة السكانية في صعيد ودلتا مصر بالكامل وفناء أكثر من 70 مليون شخص!.. و ينبغي النظر إلى الخطر المحتمل من انهيار السد، والسدود الإثيوبية الواقعة في منطقة مهتزة جيولوجيا حسب مايفيد علماء الجيولوجيا والتي ستكون تحت وطأة كميات المياه المحتشدة في طور التهيّؤ لسلسلة زلزالية تتسبّب مع الزمن بتصدعات في السدود، الأمر الذي يهدد عشرات ملايين المصريين والسودانيين.

ومن جهة أخرى يقع السودان بين مشروعين من شماله السد العالي ومن جنوبه الشرقي سد النهضة، وهما يلحقان بتربته وأراضيه ومصالحه خسائر فادحة.. فلقد كان لبنائهما آثارٌ واضحة على التربة السودانية والبنية الاجتماعية حيث تم ترحيل مئات آلاف الناس والبيئية حيث يتم غمر مساحات كثيرة من الأراضي ولم تراع مصر مصالح السودان في مرحلة بنائها للسد العالي رغم ذلك فمن الحتمية التحالف الاستراتيجي بين مصر والسودان لتقليل حجم الخسائر المنتظرة على البلدين.

السودان ومصر

بتشغيل سد النهضة الكبير من المرجح أن تستمر الخسارة على دول المصب عدة سنوات. فخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان . و ستؤثر على إمدادات الكهرباء فحسابات الطاقة الكهرومائية 12 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر (14 من أصل 121 مليار كيلو وات في الساعة) سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية أي انخفاض في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري 3%.. سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا.

تسعى مصر لتأمين مصادر الطاقة على مجرى النيل (السد العالى) لتأمين التنمية الصناعية و الزراعية و غيرها.. و استقرار النيل يعنى استقرار مصر و أمنها لان المياه هي المورد الاستراتيجي لمصر.. وكما يقولون فان الصراع القادم سوف يكون من اجل الماء.

الدور الصهيوني:

أحد أوجه طبيعة الكيان الصهيوني انه صانع للأزمات الإقليمية في القضايا الإستراتيجية.. وفي هذا السياق فان تدخله واضح حول المنابع المائية الهامة في المنطقة العربية النيل والفرات ونهر الأردن حيث يعتبرهما هدفا مباشرا لتوفير الموارد المائية لمشاريعه ولهذا الأمر عمل علي :

1- الإعلان عن ضم هضبة الجولان السورية ليس فقط لأهميتها الإستراتيجية العسكرية بل وأيضا لأنها المنبع الرئيسي لنهر الأردن وبذالك تضمن موردا هاما من موارد المياه في نهر الأردن الذي يعتبر المصدر الأول حاليا للمياه في الكيان الصهيوني.

2- إحياء مشروع المياه التركي الإسرائيلي وذالك منذ عام 1991 ويقوم هذا المشروع علي استغلال كميات من مياه الأمطار التي تسقط علي غرب تركيا وتذهب إلي المتوسط ثم محاولة إقامة خط أنابيب من تركيا عبر الأراضي السورية واللبنانية في حالة إقامة معاهدة سلام مع سوريا.. ولعل هذا ما يحرك الأمريكان الآن في موضوع ادلب وحلب للضغط على سورية للقبول بصيغة تسوية مع إسرائيل وضمنها تحقيق وفر مائي للكيان الصهيوني.

3- توثيق علاقات الكيان بدول حوض نهر النيل الإفريقية من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية بل و تمويل إقامة العديد من السدود خاصة في إثيوبيا التي تمد روافدها نهر النيل بأكثر من 84%من المياه وانتهي الأمر بالتقارب الصهيوني الإثيوبي في الوقت الذي توترت فيه العلاقة بين إثيوبيا و مصر وذلك للضغط على مصر بموضوع سد النهضة للحصول علي المياه عن طريق توصيل مياه النيل عبر سيناء إلي الكيان وإلا فان الكيان الصهيوني سيلجأ إلى سحب كميات كبيرة من المياه من أثيوبيا من السد عبر بلونات ضخمة عبر البحر الأحمر الأمر الذي يجعل السد بحاجة مستمرة للامتلاء مما يؤثر على تدفق المياه إلى مصر.

القلق المصري:

باشرت إثيوبيا ببناء السد عام 2011 بكلفة أربعة مليار دولار، وتتوقع الانتهاء منه عام 2022.. فطلبت مصر الفحص والتفتيش على تصميم ودراسات السد، كما وعدت اثيوبيا سابقا من أجل تهدئة المخاوف، ولكن إثيوبيا رفضت وتنكرت لوعودها السابقة ما لم تتنازل مصر عن حق الفيتو على توزيع المياه هذا الحق الذي ضمنه لها اتفاق سابق.. راقبت مصر التحرك الإثيوبي بعد انتصار ثورة 25 يناير 2011 وعرض أثيوبيا لخططها نحو إنشاء السد وبدأ التحرك المصري الممتعض من التصرف الإثيوبي يرسل رسائل القلق.

تشكلت لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد. وتتألف اللجنة من 10 أعضاء؛ 6 خبراء من 3 دول و4 خبراء دوليين في مجالات الموارد المائية والنمذجة الهيدرولوجية، وهندسة السدود والاجتماعية الاقتصادية، والبيئية وعقد الفريق اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012. واستعرض وثائق حول الأثر البيئي للسد وقاموا بزيارة موقع السد. وقد قدموا تقريرهم الأولي إلى الحكومات المعنية في نهاية ماي 2013.

في 3 يونيو 2013 في حين كانت تجري مناقشة تقرير الفريق الدولي من الخبراء مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، اقترحت القيادات السياسية في مصر طرقا لتدمير السد، بما في ذلك دعم المتمردين المناهضين للحكومة الإثيوبية. ودون علمهم تم نقل المناقشة على الهواء مباشرة وأكدت مصر أن ” الأمن المائي في مصر لا يمكن أن تنتهك على الإطلاق”، موضحة أنها لا تدعو إلى الحرب ولكنها لن تسمح ان تكون إمدادات المياه لمصر مهددة بالانقراض.

التدخل الأمريكي:

بعد سلسلة فاشلة من اللقاءات والمفاوضات الثنائية مصرية إثيوبية أو ثلاثية مصرية سودانية إثيوبية في التوصل لصيغة اتفاق ملزم في موضوع تشغيل السد وملء خزانه تدخلت الخارجية الأمريكية بدعوة الأطراف الثلاثة وإجراء حوارات برعاية أمريكية للتوصل إلى حل للازمة..

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها اليوم السبت أن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا في ختام مفاوضاتهم بشأن سد النهضة في واشنطن إلى وثيقة اتفاق تتضمن خطة لملء السد على مراحل.

لقد تم لإثيوبيا ما تريد و تم تجريد مصر من الفيتو على أي إجراءات على بدون رضاها.. ومن الان فصاعدا ستظهر نتائج الاتفاق الذي أطلق العنان لإثيوبيا في أن تصبح المقرر و من الواضح أن إثيوبيا أصبحت الآن حليف أساس في إفريقيا للكيان الصهيوني بل وعرابا لعلاقاته ببعض الدول العربية التي تطمح للتطبيع مع إسرائيل.

كلمة لابد منها:

تنتصر مصر على التحدي الخطير عندما تسير في طريق معبدة بمصالحات داخلية وبتوثيق علاقاتها بالمحيط العربي والإفريقي والإسلامي والقيام بواجب الإخوة نحو الأشقاء في الوطن العربي بعيدا عن المحاور .. إن مصر آخر قلاعنا وأكبرها وأخطرها في المشرق العربي ولا شيء يمكن أن يصرف القلق من قلوبنا إلا نهوضها و عودتها حصنا لفلسطين والعروبة والإسلام.