مصر: غرامة مالية لمن لا يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بهاء الدين أبو شقة، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، يعرض نفسه للغرامة.

ودعا أبو شقة في بيان، اليوم الأحد، المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مؤكدا أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه “يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء” .

وطالب الجميع بالنزول بكثافة للمشاركة في هذا “العرس الديمقراطي”، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا على أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أبو شقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الإنتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان النتيجة، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية.

وستتم العملية الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء المصري، في شفافية ونزاهة وضمانات غير مسبوقة، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.