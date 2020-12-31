مصرع شخص وإصابة آخرين في اصطدام عنيف لشاحنتين بغليزان

امين بن لزرق

لقي شخص في عقده الثالث حتفه وأصيب شخصين في حادث مرور خطير، صبيحة اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 7 بمنطقة اولا د بوعلي في غليزان.

وحسب خلية الإتصال لمديرية الحماية المدنية بغليزان، تدخلت صباح اليوم الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان على الساعة 07 و 03 د لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام ما بين شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 07 دوار أولاد بوعلي بلدية بن داود.

وقدأسفر هذا الحادث عن وفاة شخص 36 سنة و إصابة شخصين 32 و44 سنة بجروح متفاونة الخطورة حيث تم إسعافهم و إجلاؤهم من طرف النجدة المتدخلة إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.