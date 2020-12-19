مصرع شخص زحرح آخر في حادث اصطدام سيارتين بيلل

امين بن لزرق/ غليزان

تسبب حادث مرور خطير وقع صبيحة السبت بإقليم دائرة يلل في ولاية غليزان في مصرع شخص وجرح آخر عقب اصطدام سيارتين..

افاد بيان للحماية المدنية ان عناصرها بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل تدخلت صبيحة هذا اليوم على الساعة 08 و 57 د لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 12 تاحمدة بلدية يلل.

اضاف البيان ان الحادث أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر 67 سنة و جريح من جنس ذكر 36 سنة تم إسعافه و إجلاؤه و تحويل المتوفي من طرف النجدة إلى عيادة يلل.

ومن جهتها فتحت فرقة الدرك تحقيقاتها في الحادث لمعرفة اسبابه وملابساته وتحديد المسؤوليات.