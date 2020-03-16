مصالح ولاية الجزائر تمهّد لحظر تجوال .. تعليق الأنشطة والتجمعات وغلق الحدائق والأماكن العامة

أعلنت ولاية الجزائر، عن حظر مؤقت لجميع الأنشطة الثقافية، الرياضية والترفيهية، مع توقيف كل التظاهرات ذات الطابع الجماهيري المستقطبة للمواطنين.

وأفادت مصالح الولاية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه “في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى في الأوساط العمومية، وتبعا لقرار الوالي، ينهى إلى علم كافة المواطنين ساكنة ولاية الجزائر وضيوفها، أن مصالح الولاية ستقوم كإجراء أولي وقائي بالمنع التام، لكل النشاطات ذات الطابع الجماهيري المستقطبة للمواطنين، اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى غاية إشعار آخر”.

ولفتت ولاية الجزائر، إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالحفلات، دور السينما، الحدائق العمومية، فضاءات الترفيه والتسلية، الحمامات والنشاطات الأخرى المتعلقة بالتظاهرات والعروض الثقافية، المؤتمرات العلمية، التجمعات والمعارض وكذا نشاطات قاعات الحفلات والمسارح ودور الحضانة وروضات الأطفال والأقسام الموجهة لإلقاء الدروس التدعيمية لفائدة التلاميذ.