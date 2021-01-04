مصالح الحماية تمشط السواحل بحثا عن جثث حراقة انقطعت بهم السبل وسط البحر

باشرت مصالح الحماية المدنية للغرب عملية تمشيط واسعة للسواحل الغربية بعثا عن جتث حراقة من المحتمل ان تقذف بها الامواج بعدما تبين أنه تم غرق زورق كان يقل حراقة من الجنسين وحتى الاطفال انطلق من احدى السواحل الغربية الاسبوع الفارط ولم يبلغ السواحل الاسبامنية بالسواحل ، هذا وقد سبق وان تم العثور على 07 جثث ل04 من جنس انثى و03 من جنس ذكر ومنهم اطفال بسواحل مستغانم ، لتقذف الامواج اول امس بجثة شاب ثامن بسواحل لامادراك بعين الترك غرب وهران ، قبل ان تتمكن مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت عن انتشال جثة شاب تاسع في العقد الثالث من عمره، ألقتها أمواج البحر بشاطئ”ساسل” ببلدية العامرية شمال عين تموشنت ، هذا ولاتزال التحقيقات جارية في القضية ، خاصة بعد سوء الاحوال الجوية وارتفاع الموج الذي بدأ يقذف ما ابتلعه خلال الايام الماضية

محمد بن ترار