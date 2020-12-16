مصارعو الجيدو يشتكون الاتحادية لدى وزارة الشباب والرياضة

رفع مصارعو الجيدو شكوى على مستوى وزارة الشباب والرياضة بعد إقصائهم من المشاركة في البطولة الإفريقية أكابر رجال وسيدات والتي تنطلق منافساتها ابتداء من اليوم وتتواصل إلى 20 ديسمبر المقبل، وفي هذا الصدد استقبلت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري ومستشار وزير الشباب والرياضة وفد المنتخب الوطني للجيدو، أين طرحوا انشغالاتهم المتعلقة بحرماتهم من المشاركة في المنافسة القارية خاصة وأنهم كانوا يضعون آمالا كبيرة عليها من أجل كسب أكبر عدد من النقاط التي تسمح لهم بتحسين التصنيف على مستوى الاتحاد الدولي للعبة وتساهم في ضمان تأّهل عدد منهم إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة صائفة العام 2021 في طوكيو، وعبّر المصارعون عن تذمرهم من قرار إتحادية الرئيس رشيد لعراس استبعاد الأغلبية من الرياضيين والذين كان من المفترض أن يشارك مجموع 18 مصارعا ومصارعة منهم 9 لدى السيدات، لكن المديرية الفنية الوطنية قلصت العدد في نهاية المطاف إلى 3 مصارعين لدى الرجال و3 لدى السيدات.

هذه المستجدات أحدثت غضبا عارما بين المصارعين الذين تواجدوا في مرحلة التحضيرات على مدار خمسة أشهر عملوا خلالها بكثافة من اجل الاستعداد للبطولة الإفريقية والتواجد في أحسن مستوياتهم خاصة اعتماد تخفيض الوزن حتى يكونوا في الصنف الذي ينافسون فيه، واستمعت سواكري إلى انشغالات المصارعين 12 الذين تم استبعادهم من قائمة المشاركة في دورة مدغشقر ووعدتهم بالتحقيق في القضية ودراسة الملف من أجل أخذ القرارات المناسبة في سياق ما سوف تسفر عليه النتائج.

وسبق لسواكري أن قال في تصريحات هذا الأسبوع أن الوزارة الوصية سوف تقوم بتحقيق معمّق في ملف البطولة الإفريقية للجيدو، ولن تتوان في الضرب بيد من حديد ومعاقبة المقصرين، أين سبق “للوسط” تناول القضية والتي أقدمت من خلالها الاتحادية المعنية بتخفيض عدد الرياضيين المشاركين بسبب تضاعف أسعار التذاكر التي تم اقتنائها بقيمة 45 مليون سنتيم للتذكرة الواحدة، في خطوة تؤكد سوء التسيير على مستوى هيئة رشيد لعراس التي ضيعت فرصة اقتناء التذاكر بنصف المبلغ في وقت سابق وتركت إلى الدقيقة الأخيرة من أجل الحجز للوفد.

عيشة ق.