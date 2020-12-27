الرهان على تعميم تعميم الدفع الإلكتروني

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أمس أن مشكل السيولة لم يعد مطروحا، وهذا بفضل التنسيق القائم بين مختلف المصالح المعنية، وبفضل الجهود المبذولة من أجل تشجيع الدفع الإلكتروني، الذي سيساهم بشكل ملحوظ في خفض التعامل بالسيولة النقدية ورفع نسبة المدخرات المتواجدة في القنوات الرسمية وترقية أدوات الإنتاج الوطني.

وأورد بومزار بمناسبة استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم اقتناء 5 ألاف نهائي دفع خلال الأيام القادمة، لتعميم توزيعها على مختلف المؤسسات والشركات العمومية وبقية التجار عبر ولايات الوطن، موضحا أنه أصبح من الضروري تشجيع وتعميم الدفع الالكتروني متابعا أنه “خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 نوفمبر الفارط، تم سحب أزيد من 4 آلاف مليار دينار مع تسجيل مؤشر إيجابي لارتفاع عملية الدفع الإلكتروني.

ودعا الوزير في هذا السياق، كافة التجار إلى تسريع استعمال الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على أزمة السيولة وتخفيض الضغط على مكاتب البريد، لافتا في نفس السياق أن “مصالحه تمكنت من تنصيب أزيد من 2900 نهائي دفع على مستوى 48 ولاية، والذي اعتبره بغير الكافي مقارنة بعدد التجار”، مضيفا أن “بريد الجزائر أطلق خلال 2020 حلا مبتكرا عن طريق رمز الاستجابة السريع عبر الهاتف النقال لتشجيع التعاملات الإلكترونية”.

توصيل 133 ألف مواطن بالألياف البصرية

، كشف المسؤول الأول على القطاع، أن مناطق الظل تعتبر من بين أولويات القطاع، ففي الشق البريدي تم إعادة فتح عدد كبير من المكاتب البريدية التي كانت مغلقة لتقليص الضغط، أما في الشق الإتصالاتي فقد تم تفعيل صندوق الخدمة الشمولية في المناطق التي لا تملك مردودية اقتصادية، حيث تم توصيل أكثر 133 ألف مواطن بالألياف البصرية.

وفي تقيمه عن خدمات تدفق الانترنيت، قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنه “غير راضي” على خدماته، موضحا أن تغطية الجيل الرابع لا تمس كل الولايات، منتهزا الفرصة لتوجيه نداء لكل المتعاملين بضرورة تسريع توفير خدمة الجيل الرابع وعصرنة الشبكة واستقرارها لسماح لتدفق السريع لخدمة الانترنت، كما وعد المواطنين أن هذه العملية ستعرف تقدم ملموس في الأيام القادمة، في إشارة منه أن الوضعية الصحية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر لا تسمح بالحديث عن الجيل الخامس، وأن كل التركيز منصب على كيفية تطوير وتعميم الجيل الرابع.

مريم خميسة