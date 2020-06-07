مشروع قانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة أمام البرلمان

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس تم من خلاله إحالة مشروع قانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على اللجنة المختصة لدراسته.

واقترح مشروع القانون وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، على الحكومة، التي صادقت عليه.

ويهدف النص إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945، وسيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة.