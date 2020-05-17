مشروع قانون المالية التكميلي أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

تعقد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أول اجتماع لها لدراسة ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي 2020.

ومن المنتظر أن تكون أول جلسة للاستماع إلى عرض يقدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية، بخصوص ما تضمنه النص التشريعي، الذي جاء ليعدل ويتمم قانون المالية لسنة 2020، إثر الاضطرابات التي عرفتها السوق النفطية، مما جعل الحكومة تراجع السعر المرجعي لبرميل النفط، المحدد في الموازنة السنوية بـ 50 دولار للبرميل، وتم تخفيضه إلى 30 دولار للبرميل بموجب قانون المالية التكميلي.

كما تضمن مشروع النص، إجراءات جبائية تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، لاسيما تخفيض الرسم على النشاط المهني الخاص بها بنسبة 25 بالمائة، ناهيك عن توسيع مجالات تمويلها.

كما يتضمن النص أيضا، زيادات مرتقبة في تسعيرة الوقود، لاسيما البنزين والديازال، بـ 3 دينار الجزائري و5 دينار جزائري على التوالي. إلى جانب زيادات في رسوم استيراد السيارات الجديدة، التي رخصت الحكومة للوكلاء باستيرادها، بعد تخليها عن نظامSKD وCKD، والتحضير لبعث سياسة صناعية جديدة للسيارات، وذلك لتجنب الفراغ في السوق الوطنية للسيارات.

واقترحت الحكومة بموجب هذا المشروع، تحديد 5 قطاعات استراتيجية تطبق فيها قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة، كما اقترحت التخلي عن حق الشفعة، واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية. كما تم إقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.