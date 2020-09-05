مشروع تعديل الدستور على طاولة مجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الاحد, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, حيث سيخصصه لمشروع تعديل الدستور الذي يتم اجراء الاستفتاء بشانه يوم الفاتح من نفمبر القادم حسب ما أفاد به السبت بيان لرئاسة الجمهورية

وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فان سيتم خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل احالته على البرلمان .

ب.ع