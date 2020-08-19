مشروع تحويل المدرسة الوطنية للإدارة إلى مدرسة مناجمنت عمومي

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن مشروع لتحويل المدرسة الوطنية للإدارة إلى مدرسة وطنية للمناجمنت العمومي.

وأكد الوزير الأول، مساء يوم امس الثلاثاء، على ضرورة إنتاج “نخبة جديدة تتبنى طريقة جديدة في تسيير الشؤون العمومية بفعالية”.

وقال أنه “يتم التفكير جديا في تحويل المدرسة الوطنية للإدارة إلى مدرسة وطنية للمناجمنت العمومي، تسيير الشؤون العمومية”.

وأوضح الوزير الاول أن “هناك صعوبة في إيصال رسالة عصرنة الاقتصاد الوطني إلى مؤطرين متشبعين بمنطق إداري معين”.

مشيرا على ضرورة إيجاد نخبة جديدة بتكوين جديد قائم على تلقين طرق تطوير تسيير الشؤون العمومية.