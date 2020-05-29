مشروع النهضة.. وطريقة إدارة الصراع

بقلم: صالح عوض

نحن أمة عظيمة في تاريخها وإمكاناتها ورسالتها ولسانها وفي موقعها الجيواستراتيجي ولا ينقصها من المعطيات الذاتية ما يجعلها تتبوأ الصدارة في العالم فما الذي يعطل حركيتها؟ إنها حقائق لا خلاف عليها.. أما ما ينقصنا فهو المثال والتجربة الرائدة لإخراجنا من إطار النظرية إلى الانجاز.

إن كل ما نطرحه من حلول أمام أزماتنا صحيح ومنطقي ومعقول.. كما أن تشخيصنا لما نحن فيه صحيح كذلك فنحن في أزمة أخلاقية، وأزمة اقتصادية، وأزمة بنيوية، وأزمة علمية، وأزمة تكنولوجية.. والرد الذي نبديه على كل أزمة من أزماتنا صحيح كذلك في ذاته، فنشر معاني الفضيلة صحيح؟ و الدعوة لبناء الجامعات والمستشفيات محق، والعمل على توسيع دائرة الموارد الاقتصادية عين الصواب، والعمل على ترسيم القوانين والمواد الدستورية عين الحكمة.. لكن ألا ترون إننا في بلادنا العربية خاصة والإسلامية عامة دون مستوى نقطة الصفر على سلم النهضة، وقد أحبطت كل مشاريعنا لأنها جزئية أو عرجاء، وكأننا نعود في كل مرة إلى نقطة الصفر لنناقش فشلنا و ضياع ثرواتنا وأزماتنا المتكررة والمتفاقمة.. وكأننا ندير أزمة الصراع وليس نحل أزمة إدارة الصراع.. نتابع مسلسل التجارب والأخطاء..

إن غياب رؤية شاملة تحدد أرض انطلاقها، ونحو أي العناوين تنظم مراحلها، وخططها وإستراتيجيتها، يعني أننا فقدنا الشرط الأساس في النهضة منذ البداية، فمن غير المعقول أننا في بلادنا العربية وعلى مدار عشرات السنين في عمر الدولة الوطنية المعاصرة نعاني من تبدل المشاريع والأولويات كلما تغير نظام الحكم وكأننا في دول مضطربة في فلسفتها وعقيدتها ورؤيتها ونعيد كل مرة على أنفسنا أسئلة وجودية مستفزة..

ومن هنا بالضبط تصبح عملية ترتيب الأولويات على التوازي ام على التوالي بناء على رؤية علمية حقيقية إنما هي الخطوة الأساس لمشروع نهضة بلداننا مصحوبة بالتزام صارم يجنبنا الفوضى في الأفكار والتشتت في الممارسة ويلزم شاردنا بما يقوم به واردنا، فذلك هو سبيل الحكماء الذين أسسوا لمشاريع دولهم في العالم قديما وحديثا.. وهنا سأطرح النموذج الماليزي للنقاش والعبرة وليس بالضرورة للاستنساخ.

النموذج الماليزي:

قد يكون مناسبا استحضار النموذج الماليزي حيث حققت الدولة وفقا لخطة نهضوية تقدما معتبرا يشهد له القريب والبعيد وقد خرجت من دائرة التخلف في أكثر من مجال.. ولم يتم ذلك دون تحديات كبيرة وخطيرة تبدأ من تعدد الأعراق والديانات حيث تتمتع ماليزيا بتنوع سكاني كبير وتنوع ديني أكبر؛منها العرق المالوي يقارب 50% من إجمالي سكان دولة ماليزيا معظمهم مسلمين سنة، والعرق الصيني ما يقارب 23% من إجمالي سكان ماليزيا، والهندي ويغطي 7% من إجمالي سكان دولة ماليزيا، والإسلام هو الدين الرسمي في دولة ماليزيا. أما التوزع الديني: فيمثل الإسلام:61.3 في المائة ، والبوذية: 19.3 في المائة، والمسيحية: 9.2 في المائة والهندوسية :6.8 في المائة.

مشروع النهضة:

في هذا التنوع أو التوزع بدأت النهضة في ماليزيا ب”رؤية 2020″ وهي رؤية قدمها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد خلال طرحه خطة ماليزيا السادسة في عام 1991. تدعو الرؤية إلى الوصول بماليزيا إلى دولة صناعية مكتفية ذاتيا بحلول عام 2020، حيث شملت جميع جوانب الحياة، مثل الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والمستوى التعليمي العالمي والاستقرار السياسي، فجاءت النتائج مذهلة لرؤية وجدت نفسها قيد التنفيذ فقد تقدم معدل الدخل المحلي واحتلت ماليزيا باقتصادها المرتبة 25 عالميا ويُعدّ الاقتصاد الماليزي قويًا ومتنوعًا للغاية و يعيش المواطنون الماليزيون في نمط حياة أكثر ترفًا مقارنةً مع نظرائهم في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى كالمكسيك، وتركيا، والبرازيل بدخل للفرد يبلغ 28.681 دولارًا، وذلك وفقًا لتقارير عائدة إلى سنة 2018، يرجع ذلك الى الكلفة المنخفضة للأغذية المحلية، ووجود رعاية صحية مدعومة بالكامل واستحقاقات رعاية اجتماعية شاملة مع تحويل نقدي مباشر. تُعتبر ماليزيا ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا ولقد بلغت مؤخرا قيمة صادرات منتجاتها المتطورة تكنولوجيًا 65 مليار دولار أمريكي، وهي الثانية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد سنغافورة. وتُعتبر ماليزيا أكبر مصدر لمنتجات زيت النخيل على المستوى العالمي بعد إندونيسيا. ولقد ظهر التطور في مجالات رئيسية عدة.

ففي الاقتصاد انخفض معدل الفقر في ماليزيا من 49.3 في المائة في عام 1970 إلى 3 في المائة في عام 015 2، وأحرزت ماليزيا على مدى الثلاثة عقود الأخيرة تقدماً سريعا للقضاء على الفقر والجوع بصرف النظر عن نوع الجنس أو الأصل الإثني. كان معدل البطالة 5.1 في المائة في عام 1990 وانخفض إلى 2 في المائة في عام 2018. وكما هو واضح فان التحول الاقتصادي تطلب دعمه بالقوة العاملة بأعلى الكفاءات والمهارات الجديدة.

تحت شعار”الشعب أولاً، الإنجاز الآن”..اعتمدت الحكومة برنامج التحول الاقتصادي وهو عبارة عن خطة شاملة للتحول الاقتصادي مركزة على اثني عشر مجالاً اقتصادياً رئيسياً وطنياً هي: توسيع منطقة كوالا لمبور /وادي كلانغ ، والنفط والغاز والطاقة؛ والخدمات المالية؛ وتجارة الجملة والتجزئة؛ وزيت النخيل والمطاط؛ والسياحة؛ والأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ والخدمات التجارية؛ ومحتوى الاتصالات والهياكل الأساسية؛ والتعليم؛ والزراعة؛ والرعاية الصحية، وقدمت ست مبادرات إستراتيجية للإصلاح هي: المنافسة والمعايير؛ وإصلاح المالية العامة؛ وتوفير الخدمات العامة؛ وتقليص الفوارق؛ والحد من دور الحكومة في الأعمال التجارية؛ وتنمية الرأسمال البشري.. كما اشترط برنامج التحول الاقتصادي تنفيذ الإصلاح الهيكلي الشامل الذي تحتاجه ماليزيا لتحقيق مستويات مستدامة من النمو الاقتصادي..

وينطوي برنامج الحكومة على الاستجابة لأكثر انشغالات الشعب إلحاحاً: الحد من الجريمة، و ‬مكافحة الفساد، وتحسين دخل الطلاب، والتصدي لتكاليف الحياة، ورفع مستويات معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية ، وتحسين النقل العام في المناطق الحضرية. وقد حققت معظم مجالات النتائج الرئيسية الوطنية أكثر من 90 في المائة من أهدافها.

وفي مجال التعليم استحق كل طفل في ماليزيا المساواة في فرص التعليم الجيد الذي سيمكّن الطالب من بلوغ كامل طاقاته. ويستند النظام التعليمي الماليزي إلى مبدأ ” التعليم للجميع ” وإلى ” الأهداف الإنمائية للألفية “، وتتمثل الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق هذه التطلعات في تعزيز التعليم التقني.. وقد خصصت الميزانية السنوية المرتفعة لوزارة التعليم بما يقارب 20 في المائة من الميزانية السنوية الوطنية، وخصصت الحكومة مبالغ ضخمة من أجل بناء المدارس و تعزيز مهنة التدريس. وخُصص عشرات ملايين الدولارات لمكافأة المدارس التي تحقق أداءً عالياً، فضلا ً عن نُظّار المدارس والمدرّسين الرئيسيين والمدرّسين المتميزين. وتبيّن هذه المخصصات الكبيرة التزام الحكومة وتركيزها على التعليم بوصفه إحدى الأدوات الرئيسية لتقدم الأمة. وفي الوقت نفسه يجري تعزيز المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك فحص القراءة والكتابة والحساب و برنامج الانتعاش.. وتم إبتعاث مئات آلاف الطلاب الى الجامعات الغربية للتزود بالعلوم التقنية الحديثة واللغة الانجليزية

ويستهدف التعليم الابتدائي والثانوي بناء مجتمع ماليزي يتسم بالوحدة والانضباط ويتوفر على المعارف والمهارات، ويتلقى الفتيان والفتيات في نظام التعليم الوطني تعليماً يستند إلى منهج مشترك ويخضعون للتقييم من خلال اختبارات وطنية موحدة.

و زيادة على التعليم الأساسي، توفر 20 جامعة عامة و26 جامعة خاصة، علاوة على 22 كلية جامعية خاصة وخمسة أقسام فرعية لجامعات أجنبية في ماليزيا، التعليم العالي لأكثر من 750 ألف طالب، منهم أكثر من 65 ألف طالب أجنبي. ولزيادة تحسين جودة التدريس والبحث في الجامعات العامة، رصدت ملايين الدولارات للمحاضرين لمتابعة دراساتهم قصد نيل الدكتوراه.

و يرتكز المخطط العام للنهوض بالتعليم على المحاور الإستراتيجية الستة، وهي: بناء الأمة ، وتنمية رأس المال البشري ، وتعزيز المدارس الوطنية، وسد الفجوة التعليمية، ورفع مستوى العملية التعليمية وتسريع التميز في المؤسسات التعليمية.

ويمر التعليم في ماليزيا حالياً بفترة تحول فيما يخص إرساء الأسس اللازمة لتغيير النظام التعليمي في غضون ثلاث عشرة سنة. ويستند مخطط التعليم (2013-2025) إلى خمسة تطلعات نظامية وهي: الوصول، والجودة، والإنصاف، والوحدة والكفاءة. وهذه التطلعات يدعمها أحد عشر تحولا ً توفر أرضية مشتركة لتحسين المجالات التي تشكل موضع اهتمام مشترك والتي يتفق عليها أصحاب المصلحة والجمهور بصفة عامة. والتحولات الإحدى عشر هي : توفير فرص متساوية في الحصول على تعليم جيد يستجيب للمعايير الدولية ضمان تمكين كل طفل من إتقان لغة “الباهاسا” الماليزية واللغة الإنكليزية وتشجيعه على تعلم لغة إضافية؛ بناء الشعب الماليزي المتشبع بالقيم؛ تحويل مهنة التدريس إلى مهنة مفضلة؛ ضمان توفر كل مدرسة على قائد من مستوى عال؛ تمكين إدارات التعليم بالولايات وإدارة التعليم الإقليمية والمدارس لكي تكون قادرة على تقديم حلول تناسب الاحتياجات؛الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق التعلّم الجيد في جميع أنحاء ماليزيا؛زيادة الشفافية فيما يتعلق بالمساءلة العامة المباشرة.

وسوف يتم تنفيذ هذا التحول على ثلاث مراحل تعالج نتائج النظام، وسوف تكون الجودة هي العامل الأساسي المشترك بين جميع التحولات، وهو جانب يتطلب اهتماماً عاجلاً.. وتتصدى ماليزيا، بهذا المخطط للتحديات التي يطرحها ارتفاع معايير التعليم الدولية، وتعمل الحكومة على إعداد أطفال ماليزيا على نحو أفضل لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين و التوقعات العامة.

وفي مجال الصحة تمكنت الحكومة من خلال الجهود التي بذلتها على نحو متواصل لتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل والوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وبرامج الوقاية من السرطان وبرامج صحة المراهقين، ورصدت ميزانية عام 2014 6.8 مليارات دولار لتشييد المستشفيات وتحديثها، وزيادة عدد الأطباء والممرضات، فضلا ً عن إمدادات الأدوية والمعدات. وإلى جانب جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية، تحسن عدد السكان لكل طبيب فأصبح لكل طبيب 500 مواطن في عام 2018، مقارنة ب630 في عام 2014.

مقاربة ضرورية:

لا يمكن نسخ التجارب البشرية فلكل بلد خصوصياته وظروفه وإمكاناته وأولويات تحدياته وهذا صحيح تماما ولكن هناك نواميس عامة وقوانين للانتصار لا تفرق بين شرق و غرب، وبمقدار الالتزام بها يتم تحقيق الفوز.

أهم ملاحظة في المشهد: أن النهضة لم تنشغل بالإيديولوجية بل ببرامج حياة الناس ورفاههم، و انها لم تجعل من التنوع العرقي والديني حائلا بينها والتقدم فهي تعاملت مع الناس في التعليم والعمل سواسية بغض النظر عن العرق والدين فاضمحلت الدعوات الشوفونية العرقية او الدينية.. بمعنى واضح تم تجفيف المستنقعات.

والملاحظة الثانية: الصرامة في باب التعليم والارتقاء بالمستوى المعيشي للمعلم والاهتمام بالمدرسة والإنفاق على التعليم وتطويره وربطه بعجلة التقدم ووجد التعليم في مستوياته كلها اهتماما بالغا وكذلك الأمر في شتى الميادين.

الملاحظة الثالثة: محاربة الفساد بقوة وملاحقة المرتشين والفاسدين بقوانين وإجراءات صارمة حصرت الفساد في دوائر ضيقة وجعلته قيمة مرذولة في المجتمع.

لكن هناك نقاط مهمة لابد من تدبرها.. فلقد أكد رئيس الوزراء الماليزي صاحب مشروع النهضة أن هناك معرقلات كبيرة أمام طموحه تكمن في تحكم دوائر أجنبية في أسعار المواد الخام فمثلا رغم أن ماليزيا مصدّر أساسي للقصدير إلا أن سعره يتم تحديده في بريطانيا وأشار الى نقطة مهمة أخرى وهي عدم نجاح مشروع السيارة الماليزية لأن السوق المفتوح بدون اتفاقيات بينية مع الدول حاصر المنتج المحلي، وكذلك في شتى المجالات بمعنى أنها نهضة مسقوفة بمستوى معين لن يسمح لها بالاستمرار في التقدم.. نستفيد من هذا الكلام ان لا إمكانية لاستمرار النهضة بمعزل عن توفر شروط جديدة إنها توفر تكامل مجموعة من الدول والتقائها حول رؤية حضارية مشتركة لفتح سوق تكاملي بينها.

النقطة الأخرى.. يجب أن لا ينخدع العرب بإمكانية تكرار النموذج الماليزي، فان ترك مهاتير محمد ينجز مشروع النهضة على مدار ثلاثين سنة ليس مضمونا لأي مشروع نهضة في الدول العربية.. فان ما واجهه المفاعل النووي العراقي والمفاعل النووي السوري من تدمير، في حين يتم السماح بالقنبلة الذرية الباكستانية والمفاعل النووي الإيراني إشارة واضحة لكيفية تعامل الدوائر الاستعمارية مع النهضة في الوطن العربي المضاد طبيعيا للكيان الصهيوني.. وهنا يفتح لنا هذا الكلام بابا للعمل الإضافي لكل ما سبق انه امتلاك القوة الأمنية والعسكرية وهذه أيضا لن تكون إلا بتكامل بين مجموعنا العربي وفي إطار أوسع كلما أمكن حيث الدائرة الإسلامية.. والله غالب على أمره.