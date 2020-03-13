مشاريع لم تر النور بسبب العقار

تسير التنمية بولاية بجاية،بصفة عامة بسرعة سلحفاة، ولم تبلغ المستوى المنتظر منذ سنوات طويلة بسبب غياب العقار في الواجهة الأولى واستفحال ظاهرة البيروقراطية التي تغلبت على كل شيء، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة، والظاهر للعيان أن أحمد معبد والي بجاية وقف على هذا التأخر بعدما استوقفته محطات عدة أبدى من خلالها استياءه لوتيرة سير أشغال المشاريع وكذا نوعيتها وطبيعة الدراسات، حيث شدد في كل مرة اللهجة أمام المديرين التنفيذيين والمقاولين ووجه لهم بطاقة حمراء على خلفية تقاعسهم وتماطلهم في دفع عجلة التنمية نحو الأمام، وعليه شدد بوجوب إتمام أشغال المشاريع في آجالها المحددة مع احترام القوانين، خاصة أن مصالحه قد أحصت نحو 2086 مشروع انطلقت فيها الأشغال، في إطار مخطط التنمية للبلديات، ولم تنته بعد بها الأشغال رغم انقضاء المهلة المحددة لإنجازها.كشف والي بجاية من جهة أخرى أن نجاح التنمية بولايته لا يمكن أن يتحقق في القريب العاجل، بل أن العملية سوف تستغرق وقتا طويلا.

ج.ب