مشاريع كبرى أنجزت بدون تحقيق أهداف

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل عاجل من رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد ، من إيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى للوقوف على حقيقة التبديد الصارخ للمال العام لمشاريع ضخمة تابعة لقطاعات الري والموارد المائية ، الأشغال العمومية والسكن بعيدا عن المعايير المعمول بها.

قال متابعون للشأن المحلي بولايتي ورقلة وتمنراست ، أن معظم المشاريع الحيوية لقطاعات الري والموارد المائية ، الأشغال العمومية والسكن ، على غرار مشروع القرن لتأهيل شبكة الصرف الصحي بورقلة الذي التهم مئات الملايير دون تحقيق النتائج المرجوة ، رغم موجة الاحتجاجات العارمة المطالبة بانتشالهم من الوضعية البيئية المزرية جراء فيضانات قنوات الصرف الصحي ،كما يعتبر مشروع السد الأخضر بالطريق الرابط بين تقرت –ورقلة من بين المشاريع التي حققت فشل ذريعا مما كبد خسائر مالية فادحة للخزينة العمومية ، ناهيك عن عديد المشاريع التنموية الهادفة كانجاز الحظائر السكنية بعيدا عن المعايير القانونية والتقنية المعمول بها بعد ظهور عيوب على عديد السكنات المسلمة حديثا ، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف مصير الحظائر السكنية الموجودة في طور الانجاز التي يجهل موعد استلامها وتوزيعها على مستحقيها خاصة ما تعلق بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري العمومي.

الى جانب ذلك لا تزال الشكوك مشاريع محطات تحلية المياه الصالحة للشرب بعاصمة الواحات التي لم تدخل بعد حيز الاستغلال رغم الوعود المتكررة لوزارة الموارد المائية، حيث أن معانات ساكنة لا تزال متواصلة مع اقتناء مياه الصهاريج وذلك باعتبار أن مياه الحنفيات غير صالحة للشرب.

من جهة ثانية يعتبر مشروع تزويد ساكنة عين صالح بالمياه الصالحة للشرب من قرية فقارة لعرب على مسافة 25، من بين المشاريع التي لم ترى النور بعد رغم استهلاك أكثر من 50 مليار المرصودة لهذا العملية ، يضاف إلى ذلك مشروع تأهيل الطريق الوطني الرابط بين المقاطعة الإدارية عين صالح وتمنراست الذي تحول لكابوس يهدد مستعمليه بسبب إحصاء أكثر من 3000 نقطة سوداء ، ليبقى التساؤل مطروح عن مصير الأموال الضخمة المرصودة لتأهيل وإعادة الاعتبار للنقاط السوداء بالطريق المذكور.

أحمد بالحاج