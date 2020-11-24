مشاركة قوية للجزائر في مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير

تميزت الطبعة الثامنة لمهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير دورة نوفمبر2020، بمشاركة قوية للجزائر التي شاركت بـ 5 أفلام، والمتمثلة في ” معركة ضد المستحيل ” للمخرج حالم يوغورطة و” قتلتم براءتي ” للمخرجة لويزة قادري و ” صخرة ضد الشرطة ” إخراج نبيل جدواني و” عادل ” من إخراج مدلل خلود و ” كوليس ” للمخرج زيتوني محمد وائل وهذا وفق ما أعلنته هيئة تنظيم هذه التظاهرة السينمائية.

حضور 16 فيلما من 11 دولة

و عرفت هذه الدورة مشاركة 16 فيلما من 11 دولة ،وبالتالي فبالإضافة إلى الأفلام الجزائرية يشارك فيلم ” الغرفة ” للمخرجة لطيفة سعيد من البرتغال هذه الدولة التي تشارك لأول مرة في هذه الفعالية السينمائية وتشارك إيران بفيلمين : ” عقدة ” إخراج زينب لوفيمي و ” المرأة التي كنت ” وهو من إخراج أزاده سليميان ، ومن لبنان فيلم ” شحن ” للمخرج كريم رحباني ، ومن مصر فيلم ” مسار حياة ” وهو من إخراج مصطفى وفيق والفيلم المغربي ” نحو المجهول ” للمخرج بلال طويل والفيلم العراقي ” الخط الأحمر ” الذي تولى إخراجه قاسم غمكين.

الأفلام الوثائقية تسجل حضورا لافتا في دورة نوفمبر 2020

كما أن الأفلام الوثائقية سجلت حضورها في دورة نوفمبر 2020، أين شاركت تونس بـ ” صوفisme ” للمخرج يونس بن حجرية وسجلت تركيا مشاركتها في هذا المهرجان بـ ” الإثنوغرافيا موزيشنيا ” وهو من إخراج سيدا غويان، وهناك عمل وثائقي آخر قادم من مدينة بنغازي الليبية التي تشارك لأول مرة في مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير بـ “عطيني فرصة ” والذي قام بإخراجه إبراهيم مرعي سعد و ” القطعة المفقودة ” إخراج حسين البلوشي من سلطنة عمان.

الإعلان عن هوية الأفلام الفائزة في الفاتح من ديسمبر المقبل

وستكشف رئيسة لجنة الانتقاء والاختيار الدولية الدائمة السيناريست الجزائرية زهرة للعجامي و عضوية كل من محمد بن سلمان الكندي من سلطنة عمان و حبيب باوي ساجد من إيران و طارق شاكر من العراق و سلمى النور من السودان و علاء نصر من مصر و جيهان إسماعيل من تونس و محمد مجاهد من المغرب و توماس غراند من فرنسا يوم الخميس 26 نوفمبر 2020عن هوية الأفلام التي تم انتقائها للتنافس على الجوائز لتعلن فيما بعد لجنة التحكيم الدولية الدائمة برئاسة الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب عضوية كل من مروان طرابلسي من تونس و نور الدين برابح من الجزائر عن هوية الأفلام الفائزة في الفاتح من ديسمبر المقبل.

تشريف السينما الجزائرية في مهرجان أطلنطا بأمريكا

وكشف سليمان رفاس المكلف بالإعلام في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير ،عن انطلاق فعاليات مهرجان أطلنطا بولاية جورجيا الأمريكية بالشراكة مع مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير والذي عرف حضور قوي للأفلام الجزائرية التي ستتنافس على الجوائز مع صناع الأفلام من دول أخرى وهو ما يشرف السينما الجزائرية ، وتتكون لجنة تحكيم مهرجان أطلنطا بولاية جورجيا الأمريكية من دليل بلخودير مدير مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير و طارق شاكر من العراق و الدكتور أبوشعيب المسعودي و حبيب باوي ساجد من إيران ممثلين عن مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم التابعين لمهرجان أطلنطا الأمريكية.

توقيع اتفاقية شراكة مع “مهرجان العودة السينمائي الدولي” من غزة في فلسطين

ولقد تم الإعلان رسميا عن إبرام اتفاقية شراكة و تعاون بين مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير وعلى رأسه دليل بلخودير و”مهرجان العودة السينمائي الدولي” في غزة و على رأسها سعود مهنا مدير المهرجان و رئيس ملتقى الفيلم الفلسطيني ويأتي هذا بعد مشاورات بين الجانبين ،و تجسيدا لهذه الاتفاقية سوف يتم الكشف عن الخطوات العملية و الأنشطة والفعاليات الثقافية التي سوف تقام ضمن هذه الشراكة.

حكيم مالك