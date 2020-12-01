مشاركة السيناريست جمال محمدي في كتاب ” فلسطين في الدراما العربية”

شارك الكاتب والسيناريست الجزائري جمال محمدي، رفقة 10 كتاب ونقاد عرب كتبوا عن السينما والقضية الفلسطينية في مؤلف جماعي حمل عنوان ” فلسطين في الدراما العربية ” مع إبراز دور الفنانين العرب في مساندة القضية الفلسطينية، ولقد ساهم ابنة مدينة “بوسعادة “بمقالة نقدية عن فيلم ” سنعود ” للمخرج محمد سليم رياض، كواحد من أهم الأعمال السينمائية العربية التي تناولت القضية الفلسطينية سنة 1972.

حضور نخبة من صناع السينما والدراما في الوطن العربي

كما سجل الروائي الكبير واسيني الأعرج والأديب القاص محمد الأمين بن ربيع مشاركتهما في هذا الكتاب الجامع الصادر حديثا عن إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي والتي تعمل بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية كتاباً بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي، والذي عرف مشاركة نخبة من صناع السينما والدراما في الوطن العربي ولقد تم اختيار غلاف فني مناسب لهذا المؤلف وفيه مجموعة فنية للفنان الفلسطيني فتحي غبن، وهي لوحه كان قد رسمها لتمثل حالة درامية لجانب من الحياة الفلسطينية.

الدكتور عزالدين شلح: “هدفنا بلورة رؤية سينمائية ثقافية حول القضية الفلسطينية”

وأكد الدكتور عزالدين شلح رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي أن هذا الكتاب الجماعي سيساهم في بلورة رؤية سينمائية ثقافية حول القضية الفلسطينية، وذلك من خلال مشاركة 14 دولة عربية” مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، بالإضافة إلى فلسطين، مشيرا أنها تعد المرة الأولى التي يصدر فيها المهرجان كتاباً وكان عن دورته الخامسة معرباً في ذلك عن شكره للجهود التي بذلتها الدكتورة والناقدة السورية لمى طيارة في إعداد هذا الكتاب ولجهود الفنانين الـ 26 الذين شاركوا فيه.

الدكتورة لمى طيارة: الوقوف عند ملامح الدراما الفلسطينية

وأوضحت الدكتورة والناقدة السورية لمى طيارة، التي أعدت هذا الكتاب الجماعي أنه يحتوي على أربعه فصول رئيسية، ولقد حمل الفصل الأول عنوان” ملامح”، كتبت فيه كل من الكاتبة السورية ديانا جبور، والناقد المغربي محمد شويكة والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والناقد اللبناني مالك خوري، والسيناريست الأردنية الفلسطينية إيمان السعيد، ويدور ذلك الفصل حول الملامح التي وصلت لها الدراما بشقيها السينمائية والتلفزيونية في تطرقها للقضية الفلسطينية.

دور الفنان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية

وتناول الفصل الثاني الموسوم بـ “دور الفنان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية” والذي تم فيه التطرق لبعض الجوانب الذاتية والموضوعية التي شغلت كتاب العالم العربي الذين تناولوا طريقتهم في دعم ومساندة القصية الفلسطينية وهم: الباحث السينمائي تيسير المشارقة من الأردن، والمخرج الفلسطيني يحيى بركات والناقد السوري إبراهيم حاج عبدي، والناقد المغربي مصطفى الطالب والموسيقار اللبناني سليم سعد والممثلة الأردنية نهى سمارة والمخرج العراقي صالح الصحن، والكاتب والمنتج السوداني طلال عفيفي.

تجارب سينمائية فلسطينية خلدت في ذاكرة الشعوب

ورصد الفصل الثالث موضوع،” فلسطين محطات سينمائية خالدة”، أين قام المشاركون بتسليط الضوء على تجارب سينمائية خلدت في ذاكرة الشعوب، كما فعل الكاتبين الجزائريين محمد الأمين بن ربيع وجمال محمدي في تناولهما لفيلم “سنعود”، أو كما فعل المنتج والسيناريست البحريني فريد رمضان حين كتب عن فيلمه “حكاية بحرينية”، أو ما كتبه القاص والسيناريست السوري ممدوح حماده كمقارنه ما بين رواية “السكين” ما بين الأدب والسينما.

السينما العربية وفلسطين

وتم التطرق في الفصل الرابع من هذا المؤلف القيم الذي عرف مشاركة نخبة من الكتاب العرب والذي حمل عنوان ” فلسطين في السينما العربية” وهو عبارة عن شبه مسح للأعمال السينمائية التي تناولت القضية الفلسطينية وقدمت في بعض البلدان العربية، وبالتالي فهذا الفصل ثري وغني بالأسماء العربية اللامعة أين نجد فيه كل من الناقد المغربي أحمد بوغابه، والناقد العراقي إبراهيم نعمه محمود، والناقدة السورية لمى طيارة، والمخرج التونسي وسيم القربي، والمخرج الليبي ميلود العمروني، والناقد والمخرج المصري أحمد عاطف الدرة، والأكاديمي الباحث في صناعة الأفلام الوثائقي الفلسطيني خالد الحلبي.

القضية الفلسطينية والمسرح

وتم تخصيص ” القضية الفلسطينية والمسرح”، في الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب الجماعي الذي نجد فيه مساهمتين للكاتب والناقد المسرحي الكويتي علاء الجابر، والناقد والكاتب السعودي عباس الحايك.

حكيم مالك