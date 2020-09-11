مسيلة..تنصيب لجنة للإصغاء للمستثمرين وحاملي المشاريع

كشفت ولاية المسيلة،عن تشكيل خلية ولائية للإصغاء،مكلفة بمرافقة وتوجيه المستثمرين وحاملي المشاريع، برئاسة الأمين العام للولاية، حيث أشرف وإلي ولاية المسيلة،عبدالقادر جلاوي،أول أمس،خلال اجتماع مع المديرين المعنيين بقطاع الاستثمار على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالإصغاء إلى المستثمرين وحاملي المشاريع وتوجيههم ومرافقتهم وذلك في إطار مسعى بعث النشاط الاقتصادي،اللجنة تأتي في إطار إزالة الصعوبات والعراقيل البيروقراطية،ومرافقة وتوجيه المستثمرين،حاملي المشاريع لإيجاد الحلول المستدامة والمكيفة،وحسب بيان مصالح الولاية،فان اللجنة تتشكل من الأمين العام للولاية،مديرة الصناعة والمناجم،مدير أملاك الدولة،مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء،مديرة البيئة،مدير الطاقة،مدير الفلاحة،مدير الحفظ العقاري،مدير مسح الأراضي،محافظ الغابات،مدير الوكالة العقارية،والقطاعات ذات الصلة، كما ستعمل ذات اللجنة على إيجاد حلول مستدامة والتكفل الجيد بانشغالات المستثمرين والإصغاء لطلباتهم،وإزالة كل العراقيل والصعوبات التي تواجههم في مختلف المصالح والإدارات، مع وضع سجل مؤشر ورقم هاتف خاص لطرح الانشغالات،في ذات السياق،تم تكليف المديرين المعنيين بمرافقة كل المشاريع الاستثمارية وتسوية كافة الإشكالات التي تحول دون تجسيدها،كما وجه وإلي المسيلة،تعليمات للإسراع في إصدار وتسليم رخص البناء وإعداد عقود الامتياز ورخص الاستغلال،مع رفع تقرير دوري للجنة تحت إشراف الأمين العام للولاية.

عبدالباسط بديار