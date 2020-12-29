مسيلة …تدشين ثانوية بمنطقة الظل بالتطوع ببئر الفضة

تم اليوم ببلدية بئر الفضة الافتتاح الرسمي للملحقة الثانوية لتلاميذ المنطقة’ وذالك بحضور السلطات المحلية يتقدمهم رئيس الدائرة و رئيس المجلس الشعبي البلدي و أعضائه و كذا رئيس بلدية سليم و السلطات الامنية و أولياء التلاميذ

و المواطنين الذين يعود لهم الفضل في اعادة ترميم بلدية قديمة وتحويلها الى فرع ثانوي ولقد ثمن الجميع هذه الخطوة بعد ان كان التلاميذ يقطعون الكليومترات للوصول الى ثانوية سليم او عين الملح