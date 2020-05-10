مسودة الدستور جسدت مطالب الحراك

* الاستفتاء الشعبي سيفصل في إدراج الأمازيغية كمادة صماء

اعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف في حوار خص به جريدة “الوسط ” بأن مسودة الدستور نقلة نوعية في كثير من المجالات، لافتا بأنها تضمنت مسائل مفصلية كان الحراك وكذلك القوى السياسية المختلفة يطالب بها، في حين علق على اقتراح إدراج اللغة الأمازيغية كمادة صماء غير قابلة للتعديل، مبرزا بأن لاستفتاء الشعبي سيفصل في ذلك بالتأكيد قبولا او رفضا على حد قوله

بداية، ماتعليقك على مضمون مسودة الدستور؟

وثيقة الدستور هي بطاقة تعريف النظام السياسي وهي حصيلة الصراع داخل المجتمع الجزائري، وهي بذلك تعمل على تنظيم شؤون الحكم باعتبار الحقائق السياسية والاجتماعية ، وباعتبار المصالح المختلفة و السياقات الإقليمية والعالمية ، فهي في الأخير تعكس التوازنات وتحرص على حماية الجميع في إطار الشرعية ودولة القانون ، لقد حاولت المسودة المقترحة والتي نصت على أنها قابلة للتعديل والإثراء على مسائل مفصلية كان الحراك وكذلك القوى السياسية المختلفة كمطالب أساسية يمكن إيجازها في ما يلي، تمكين ممثلي الشعب من أداء مهامهم في التشريع والمراقبة وقيادة برنامج الإصلاح ولو بالتعاون مع الرئاسة في إطار نظام شبه رئاسي يراعي وضع المعارضة والتي يميزها الاختلاف الحاد فيما بينها والذي يصعب معه المرور إلى نظام برلماني ، ومن جهة أخرى محاولة تفادي الفصل الجامد بين المؤسسات في إطار نظام رئاسي ومن ثم تجسيد فكرة التعاون بين المؤسسات السياسية ريثما تنضج الوضعية السياسية ، تمكين المواطن من حقوقه الفردية والجماعية بما يوائم بين أصالة المجتمع وتطلعات العصرنة ، تعزيز آليات مكافحة الفساد وتحرير المبادرة الاقتصادية من خلال المسؤولية الجزائية وفي ظل استقلالية العدالة ، نزع فتيل الفتنة من خلال وضع حد لأزمة الهوية ، وحماية خياراتهم الانتخابية بترسيم هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها…..، و تجدر الإشارة إلى تعهدات رئيس الجمهورية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، نعم تعهد الرئيس بكثير من الأشياء لكن تنفيذها يحتاج إلى مناخ وظروف ومرحلية لتحقيقها وقد أجمع الجزائريون أننا نعيش مرحلة انتقالية تحتاج إلى بناء التوافق والترافق لحماية المشروع الديمقراطي وترسيخه، من حيث المقارنة بالدساتير الجزائرية السابقة إيجابا وسلبا، تعتبر المسودة نقلة نوعية في كثير من المجالات ، تقاسم الرئيس ورئيس الحكومة تسيير الهيئة التنفيذية في إطار تعاون يفرضه النظام شبه رئاسي ، حماية العملية السياسية بدسترة الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات ومراقبتها ، تحرير العدالة وحماية القاضي بشهادة نقابة القضاة، من حيث المعايير الدستورية الديمقراطية العالمية، لا أعتقد أن المسودة قصرت في هذا الباب ومكنت للمواطن من خلال تحرير العدالة وهي الضمانة الأساسية للحقوق وكرست مبدأ الإنشاء بعيد عن تسلط الإدارة، الحديث عن مقاصد الشريعة بادية في المسودة التي تعمل على حماية بيضة الجزائريين من تعزيز فكرة التماسك والوحدة وحماية المصالح الوطنية ولو خارج أرض الوطن ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقريب الخدمات إلى المواطن ، والدفاع عن قيم الثورة ويكفي متابعة ردود فعل المستعمر القديم حتى نكتشف مدى تمسك الدولة بثورتها .

ما قراءتك لردود الطبقة السياسية على المسودة؟

رحبت الطبقة السياسية ولو مبدئيا بمسودة الدستور في انتظار اجتماع هيئاتها القيادية، وربما يعتبر أبرز تصريح هو الذي قام به رئيس نقابة القضاة والذي أشاد بالتعديلات التي مست قطاع العدالة وثمن ما جاء بخصوصها ، وهو الذي قاد حملات شرسة من أجل ذلك ، كما أن تصريحات بعض من شارك في سباق الرئاسيات جاءت إيجابية ودعت المواطنين إلى عدم تفويت الفرصة في إثراء هذه الوثيقة الأساسية وتقديم الانتقادات المؤسسة والبناءة ، وننتظر ردود فعل البديل الديمقراطي الذي في اعتقادي سيجد صعوبة كبيرة في رد مضامين المسودة بحكم استجابتها إلى كثير من محاور نضالاتها ، فقد عالجت الوثيقة مسالة الهوية بشكل جذري لم يتخيل أحد جرأة ما قدمته ، وكرست مبدأ حرية العدالة وحماية القاضي ، ومكنت للحريات الفردية والجماعية بشكل يتلاءم وكل المواثيق والعهود الحقوقية ، وكل ذلك يجسد نقلة نوعية للنظام السياسي الجزائر يفي اتجاه دولة القانون والمواطنة ، نتمنى من هذه التشكيلة أن تتحلى بالمسؤولية والإبتعاد عن العناد الذي من شأنه أن يفسد عملية البناء والإجماع الذي ينشده جميع الجزائريين

ماتعليقك على موقف حركة مجتمع السلم من مسودة المسودة ؟

نظرة حركة مجتمع السلم للمسودة ضاربة في المثالية، وذلك من خلال المحددات التي اعتمدتها في بلورة الموقف من مسودة الدستور، وهي بذلك تتمثل حالة من الاندفاع والاستعجال في إصدار بيان قيّم الوثيقة بشكل سلبي، قد تكون أملتها ضبابية الرؤية وعدم فهم وتحديد دورها ( الحركة ) المنوط بها وموقعها مستقبلا ، زادها الخوف من ردة فعل الحراك ارتباكا ،وسنحاول فحص كل واحدة منها باعتبار الواقع وما تتطلبه الموضوعة في سن قوانين أساسية لكل الجزائريين كلهم ، فالحديث عن الرؤية الإصلاحية للحركة ومقترحاتها وآراؤها ومواقفها بخصوص الإصلاحات مثالية من حيث أن الحركة لم يسبق لها ان أدارت الشأن العام ومارست صعوبات التسيير ، فنظرتها نظرية بعيدة عن حقيقة ما يجري في دواليب السلطة والصراعات البنيوية التي تشهدها ، وقد كانت طيلة عشريات موظفة في إطار ديمقراطية الواجهة، كما أن الحديث عن تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي مثالية، كذلك فالتجربة أبانت أن الصراع داخل المجتمع على أوجه بين مشاريع متناقضة وقد إعترفت الحركة بالاختراقات التي يتعرض لها المشروع الوطني .

ماذا يمكنك قوله بخصوص اقتراح إدراج اللغة الأمازيغية كمادة صماء غير قابلة للتعديل؟

الاستفتاء الشعبي سيفصل في ذلك بالتأكيد قبولا أو رفضا ، في رأيي أنه لايمكن أن يكون للدولة الجزائرية لغتين اثنتين ، فذلك سيوشوش على كثير من السياسات التعليمية والتواصلية وقد يكرس الاختلاف ، نضالات الحركة البربرية أثمرت وأجبرت السلطات على ترقية اللغة الأمازيغية ، وعليها أن تفكر في حماية هذه المكاسب بترشيد المطالب حتى تتفادى ردّات فعل المجتمع خصوصا إذا علمنا أن بعض الشذوذ السياسي يدخل على خط هذه المسالة ، قد يحتاج الأمر إلى النقاش من طرف العقلاء ثم قبول قرار الشعب من خلال الاستفتاء المزمع إقامته بخصوص الدستور ، نتمنى أن تسود روح المسؤولية كل الجزائريين ليتمكنوا من المرور إلى ما هو تحدي وما ينتظرهم لمواجهة عالم ما بعد النفط وما يفرضه من صعوبات.

حاورته: إيمان لواس