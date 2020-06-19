مسودة الدستور بحاجة تعميق النقاش

* الاستجابة لمطالب الحراك أولوية

ثمن الخبير الإقتصادي أحمد سواهلية ماتضمنته مسودة الدستور، لافتا بأنها جاءت برؤية إصلاحية شاملة لكل القطاعات، مشددا على ضرورة أن تأخذ منحى النقاش العميق وليس نقاشا سطحيا وذلك استجابة لمطالب الشعب الجزائري وفقا لمرجعية بيان أول نوفمبر ببناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية تكرس الإرادة الشعبية بتطبيق القانون واحترام الحريات والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتنظيم السلطات والتوازن والفصل والتكامل بينها وانتخاب مؤسسات ممثلة للإرادة الشعبية تتكفل بتسيير الشؤون العامة مع تعزيز آليات الحكم الراشد وتعزيز آليات الرقابة الضرورية ومكافحة الفساد .

لفت الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة الوسط إلى أن مسودة الدستور جاءت برؤية إصلاحية شاملة لكل القطاعات بعدما شهدنا أمس في ظل جزائر الماضي القريب التي عرفت للأسف فسادا نخر كل القطاعات لاسيما الشق السياسي والاقتصادي والدليل على ذاك ما نشهده اليوم من محاكمات لقضايا فساد لمسؤولين .

وإعتبر أحمد سواهلية بأن تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب قد تم تجسيدها في مسودة الدستور خاصة فيما تعلق بتنويع الاقتصاد وحماية الثروات وتنميتها واستغلالها للأفضل ورفع القدرة الشرائية ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي لمستحقيه باعتباره حقا دستوريا لا يمكن التنازل عنه وتوفير مناخ لائم للاستثمار لرأس المال الوطني والأجنبي وفصل المال عن السياسة وحماية الممتلكات الوطنية مثل الأراضي الفلاحية والنفط والمناجم والموارد المائية ، والقضاء على التفاوت الجهوي للتنمية واستغلال كل الطاقات الطبيعية والبشرية لبناء اقتصاد متنوع يثمن السيادة الوطنية ويحفظها ، في حين أبرز بأن بعض الشكوك تحوم حول آليات تنفيذ اعتماد نظام خاص للبلديات مما قد يسهم في تكريس الممارسات الاقطاعية والجهوية لذلك نقترح إلغاء هذا الاقتراح وجعل نظام واحد لكل البلديات كما تبقى خصوصية كل بلدية متاحة عمليا وليست تنصيصا، بالموقع وحركية النشاط الاقتصادي فيها ومواردها الطبيعية والبشرية ومدى تفعيل جبايتها المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بمدى فعالية المجالس المنتخبة المحلية التي تبقى مسؤولة عنها.

و أشاد الخبير الإقتصادي خطوة دسترة هيئة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وادراجها ضمن الهيئات الدستورية الرقابية ، لافتا بأن ذلك يعتبر مهما للغاية تعزيزا للرقابة على المال العام ومكافحة التلاعب به حماية للاقتصاد من كل ظواهر الفساد كالثراء غير المشروع باستغلال النفوذ والرشوة والتهريب والتهرب الضريبي والاختلاس وتضخيم الفواتير وحماية الممتلكات الوطنية.

قدم الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية جملة من المقترحات التي يجب أن تتضمنها المسودة ،قائلا :” نؤكد على تركيز وتوضيح دور قيادة الجيش الشعبي الوطني في حماية الوطن وحماية مؤسساته والسهر على استمرارها وتجنيب الدولة مآلات السقوط في الفراغ، التأكيد على النظام السياسي المعتمد وهو شبه رئاسي لتوحيد القرار الاقتصادي وتحميل مسؤولية السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وتفريغ رئيس الجمهورية لأداء المهام السيادية المتعلقة بالدفاع والخارجية والاعلام والقضاء فقط.

إيمان لواس