مسودة الدستور: “الأفلان” يشرع في جمع مقترحات إطاراته وقواعده لرفعها إلى لجنة لعرابة

أعلن حزب “الأفلان”، عن فتح ورشات متخصصة مركزيا ومحليا، على مستوى المحافظات واللجان الانتقالية، لجمع مقترحات وملاحظات الإطارات والمناضلين، من أجل رفعها إلى اللجنة المكلفة بصياغة مسودة تعديل الدستور.

وقال الحزب في بيان له، تضمن مواقفه من مسودة مقترحات تعديل الدستور، التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية يوم الخميس، إن اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى الحزب قبل أسابيع، ستعمل على جمع مقترحات القواعد التي يراد من خلالها إضافة بعض المقترحات وكذا بعض التحفظات، على المسوّدة الرسمية.

وأثنى الحزب العتيد، على التزام رئيس الجمهورية، بمنح مشروع تعديل الدستور طابعا توافقيا وفق مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة دون إقصاء من أجل تعميق النقاش والحوار حول الدستور، الذي يعد حجر الأساس في بناء الجزائر الجديدة.

وسجل “الأفلان”، ارتياحه للإرادة السياسية في تمكين البلاد من دستور ديمقراطي للدولة الجزائرية، يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويرمي إلى دعم وحماية الهوية الوطنية ووحدة الشعب وتوسيع الفضاء الدستوري لحقوق الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء وتعزيز الصرح المؤسساتي في البلاد.