مسح غرامات التأخر وإعادة جدولة الديون.. هكذا سيتم إعادة بعث نشاط مؤسسات “أونساج”

قررت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة التي استفادت من دعمها.

صرح فتح صيد، إطار بالمديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أنه “تقرر ولأول مرة منذ إنشاء الوكالة إعادة النظر في جدولة ديون المؤسسات المصغرة”.

وقال صيد، في تصريح لوسائل إعلام محلية ، “سيتم إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة المستفيدة من دعم أونساج بدون فوائد ولمدة 5 سنوات”.

مشيرا أنه “تقرر ايضا مسح غرامات التأخير المترتبة عن تأخر تسديد الديون وكل الإضافات البنكية الاخرى”.

وبخصوص المؤسسات المصغرة التي تجد صعوبات في تسديد ديونها، كشف صيد عن “توفير مخطط يجعلها تقوم بالإستفادة من المشاريع عن طريق المناولة”.

وأوضح ذات المسؤول أن “توفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات سيمكنها من الإستفادة من تسديد ديونها وإعادة بعث نشاطها”.

مشيرا أن “ذلك سيتم عن طريق الإتفاقيات المبرمة مع شركات كبرى خاصة في قطاع الطاقة”.

كما أشار ذات المسؤول أن هناك فئة من المؤسسات المصغرة في إطار دعم اونساج، التي لا يمكن إنقاذها وهي أربع حالات:

“مؤسسات مصغرة أصحابها متوفون، مؤسسات تعرضت لكوارث طبيعية، المؤسسات المصغرة التي يعاني أصحابها من مرض عقلي، ومؤسسات مصغرة تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنك”.

وقال صيد أنه وفي هذه الحالات “لايمكن التحدث عن إمكانية إعادة بعث نشاطها”.

من جهة أخرى نوه المسؤول إلى نجاح عدد معتبر من المؤسسات المصغرة المستفيدة من دعم أونساج.

وقال فاتح صيد هناك “قرابة 30 مؤسسة مصغرة نجحت رغم الظروف الصعبة”.

وأشار صيد “هناك 30 مؤسسة مصغرة مصدرة لمنتوجاتها إلى بلدان أوروبية مثل الهند، الصين، دول إفريقية وبرازيل”.