مستشفى تلمسان يتزود بخزان ثالث للأكسجين

كشفت مصالح مستشفى الدكتور تيجاني دمرجي الجامعي بتلمسان في بيان لها عن وضع خزان جديد للأكسجين حيز الخدمة، بسعة 5900 لتر لضمان التكفل بالمرضى والقضاء على ازمة اكسجين القارورات والبزنسة بها والتي سبق لأحد المسؤولين بقسم كوفيد ان صرح بها خلال لقاء صحفي .

هذا الخزان الذي يدخل في إطار تحسين الظروف الملائمة للمريض ويضاف إلى الخزانين السابقين الأول بسعة 10000 لتر، والثاني بسعة 3500 لتر، ليصبح المخزون الإجمالي يساوي 19400 لتر من الأكسجين، وهو ما يغطي حاجة المستشفى خصوصا بعد اعادة تهيئة مركز كوفيد 19 وهو ما من شأنه تغطية كل عجز يطرأ في أي لحظة، وخاصة بمثل هذه الظروف التي يمر بها المستشفى اتجاه مرضى كورونا الذي يتزايد يوما بعد يوم ،حيث تعد ولاية تلمسان من الولايات ال32 التي تحصي تزايدا في عدد المصابين بفيروس الكرونا ، الامر الذي جعل الطواقم الطبية تسارع الزمن من اجل توفير كل اللوازم للتصدي لاي نقائص يعرفها القطاع الذي سبق وان عرف مشاكل عويصة بفعل نقص قارورت الاكسجين والفوضى والخوف الذي ساد مركز الكوفيد من طرف عائلات المرضى والطواقم الطبية .

محمد بن ترار