مستشفى القطار.. عدم إصابة الرعايا الصينين بالكورونا

أظهرت التحاليل التي أجريت للرعايا الصينيين المتواجدين على مستوى مستشفى القطار بالعاصمة عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأحدث نقل الرعايا الليلة السابقة، لمصلحة الإستعجالات بالمستشفى ليلة الأحد إلى الاثنين طوارئ كبيرة لدى الطاقم الطبي نتيجة الاشتباه بإصابتهم بالفيروس الخطير خاصة وان المصابون ظهرت عليهم أعراض حمى شديدة ما خلق حالة توتر وذعر شديدين لدى قاصدى هذا المستشفى المتخصص حيث فر العديد من المرضى وأقاربهم من الزوار من المكان خوفا من نقل العدوى التي باتت تهدد جميع دول العالم لارتباطها اقتصاديا بالصين

باية ع