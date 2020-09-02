مستشار الرئيس الأمريكي وصهرة جاريد كوشنر يلتقي ولي عهد السعودية في الرياض

الأولىالدولي
عن إلياس بن عبيد 421

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلتقى مساء الثلاثاء، جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الرياض. وأفادت الوكالة السعودية أن الطرفان تطرقا لملفات الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في جميع المجالات خاصة تلك المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

وقالت الوكالة أن ولي العهد السعودي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي بحثا آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

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