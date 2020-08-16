مستثمرون ممنوعون من دخول الجزائر بسبب التأشيرة

* مطالبة برخص خاصة للتنقل

رفعت الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل مطلبا استعجاليا للحكومة تطالبها فيه بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين الأجانب الذي يجدون حسبها صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول التراب الجزائري على مستوى القنصليات

وطالب رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ندير بلعباس الحكومة برخص خاصة لتنقل المستثمرين وفق إجراءات حماية استثنائية لمنع انتشار وباء كورونا، عبر الوفود الأجنبية الزائرة للجزائر، ويدعو المقاولون الجزائريون المعلقة مشاريعهم بسبب غلق الحدود إلى التقدم لمقرات الكنفيدرالية ونقل انشغالهم، الذي سيتم طرحه خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقده نهاية هذا الأسبوع.

واستعجل المعنيون الحكومة اتخاذ قرارات استثنائية لصالح شركائهم الأجانب، مع التزامهم بتطبيق كافة الشروط الوقائية المطلوبة، لضمان عدم تحول هذه الوفود إلى بؤر لكورونا، حيث ينتظر هؤلاء أي قرار بالسماح بالتنقل للجزائر لتوقيع العقود وعودة الاستثمارات بشكل رسمي والتي بقيت عالقة منذ أزيد من 6 أشهر، بعد قرار غلق الحدود مع العلم أن الاستثمارات عالقة في الجزائر منذ سنتين شهدت فيهما البلاد الحراك الشعبي ورحيل النظام السابق، ثم وباء كورونا وهو ما علق المصالح.

ويعني هذا الانشغال المودعين ملفات مشاريع استثمارية تم التأشير عليها من طرف الحكومة، ويعجزون عن استكمالها اليوم، وأكدت الكونفيدرالية على لسان رئيسها بالنيابة ندير بلعباس “هذا الإجراء الاستثنائي هدفه حماية المشاريع وعدم تعليقها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تفشي كوورونا عبر هذه الزيارات”، مضيفا “سنتطرق إلى الملف في لقاء الثلاثية نهاية الأسبوع”.

ع.غ