مسابقة مهنية لترقية أكثر من 7 آلاف منصب في 27 رتبة إدارية

كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الإفراج عن مسابقة مهنية للترقية، بعد إنهاء السنة الدراسية الجارية عن ترقية مستخدمي 27 رتبة في سلك الادارة، حيث تخصص لها أكثر من 7 آلاف منصب للانتقال من رتب مفتشي ومديري الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا مختلف الأسلاك الادارية الآيلة للزوال ومن المقرر إجراء هذه المسابقة الداخلية شهر جويلية أو أوت، في انتظار فصل الوصاية في مصير الفصل الثالث والامتحانات الرسمية بناء على قرار الإبقاء على الحجر أو رفعه.

وأوضحت مصادرنا إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا وقرار غلق المؤسسات التربوية إلا أن التحضيرات لا تزال مستمرة لإنجاح الامتحان المهني المزمع تنظيمه جويليه المقبل وهي مسابقة داخلية سنوية تعكف مصالح الوصاية على إجرائها لسد الشغور في مختلف الرتب الادارية.

وأضافت مصادرنا أنه تم تخصبص أكثر من 7 آلاف منصب موزعة على الأطوار التعليمية الثلاثة وفي كل الولايات، حيث تم الانتهاء من ضبط المناصب المالية الموجهة للامتحان المهني تخص أساسا رتب مشرف تربية، ومستشار توجيه ومقتصد ونائب مقتصد ومقتصد رئيسي، إضافة إلى مفتشي ومديري الاطوار الثلاثة للتعليم والنظار، مستشار التربية وكذا ملحق وملحق رئيسي بالمخبر.

وعن شروط المشاركة فهي نفس الشروط المعتمدة سابقا، حيث يشترط في الراغبين للترشح لرتبة مقتصد، حيازة شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة في العلوم القانونية والإدارية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية، أو العلوم التجارية، أو علوم التسيير، في المحاسبة. فيما يستطيع أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم النفس، الترشح لرتبة مشرف التربية.

في حين يترشح لرتبة مستشار توجيه المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في علوم التربية، أو علم النفس أو علم الاجتماع.

وفيما يتعلق برتبة نائب، يجب على الراغبين في الترشح إليها، إتمام أربعة سداسيات كاملة على الأقل من التعليم العالي في العلوم القانونية والإدرية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية، أو العلوم التجارية، أو علوم التسيير والمحاسبة.

أما المترشحون لرتبة ملحق رئيسي بالمخبر فهم من الحاصلين على شهادة تقنى سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا، أو تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية في البيوكيمياء، أو تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكيمياء، أو تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكترونيك، أو تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الالكتروتقنى، أو أيضا تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكهرباء، وأخيرا شهادة تقنى سام في الميكانيك والإلكتروميكانيك.

وفيما يخص رتبة ملحق بالمخبر، فتعني الحاصلين على شهادة تقني في البيولوجيا، أو البيوكيمياء، أو الكيمياء، أو الإلكترونيك، أو الإلكتروتقني، أو الكهرباء، أو الميكانيك والإلكتروميكانيك.