مسابقة للقرآن الكريم عبر الإنترنت بالبويرة

أول مبادرة من نوعها في بلدية تاقديت

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عن الوسط الجزائرية 0

لخضر بن يوسف 

في مبادرة هي الأولى من نوعها محليا ، قامت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب مكتب بلدية تاقديت – ولاية البويرة – ، بتنظيم مسابقة لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت.

القائمون على هذه المبادرة وهم شباب فاعل ومحب للخير والعمل التطوعي ، أكدوا أن ما يميز المسابقة مقارنةً بالمسابقات القرآنية التي تتبناها بعض المؤسسات والهيئات أنَّ تلك المسابقات توجِّه الدعوات للمشاركة بمتسابق أو أكثر ، بحسب فروع كل مسابقة ، وبالتالي فإن المشاركات فيها محدودة.

 أما مسابقة بلدية تاقديت فمفتوحة لكل من يريد المشاركة فيها ، بغض النظر عن جنسه ومكان إقامته ومستواه ، مادام قادراً على الدخول على شبكة الإنترنت ، وهو أمر أصبح متيسراً وفي متناول الجميع تقريباً ، ما سيكفل لهذه المسابقة إن شاء الله حضوراً قوياً وانتشاراً متزايداً عاماً بعد عام.

المسابقة فتحت الباب واسعاً لاستكشاف مواهب مبدعة وأصوات عذبة ، ربما تكون مغمورة بسبب محدودية واشتراطات المسابقات الحالية ، وهو تحدٍّ حقيقي نجح فيه الشباب المتطوع لبلدية تاقديت بولاية البويرة 

وعن آلية المسابقة : قال الأخ عبد النور شلالو إنَّ المسابقة هي الأولى من نوعها في البلدية ، قام بتبنيها مع مجموعة من الشباب الخير من أمثال الأخ مهني رضا ، طالب جامعي بكلية  العلوم الاقتصادية ، مضيفا أن المسابقة لم تقتصر على الذكور واشتراط السن ، بل كانت مفتوحة لكل من في استطاعته المشاركة ، أين تمت المشاركة فيها عبر إدخال بيانات المتسابق وتسجيل تلاوته في موقع المسابقة على شبكة الإنترنت ، ومن ثم تقوم لجان فنية متخصصة  من وادي سوف – يعقوب غرغوط – تعمل عن بُعد بتصفية المتسابقين عبر 4 مراحل هي أحكام التلاوة ، مخارج الحروف ، الأخطاء الإملائية  ، الصوت ، وصولاً لتتويج الفائز بها بوجمعة عبد الرحمان ، الذي سيكرم في المركب الرياضي الجواري لبلدية تاقديت 

وحول المشاركة في أول موسم للمسابقة القرآنية أكد مهني رضا أنَّ المسابقة ستمتد في دوراتها القادمة لتكون أوسع وأشمل  ، وحفظ القرآن الكريم أيضاً ، وأنَّ التدرج في هذا الشأن سيهيئ عوامل النجاح للمسابقة ويسهل الخطوات التطويرية التي ستدخل عليها في الأعوام القادمة.

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