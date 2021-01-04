مسابقة على أساس الاختبارات لرتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”

أعلنت وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات من أجل الالتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، وحددت عدد المناصب المطلوب شغلها 558 منصب منها 70 منصب بعنوان الصحة العسكرية موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص.

و ينص القرار رقم 1091 المؤرخ في 31 ديسمبر الفارط المعدل والمتمم للقرار 760 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 2020، أنه تم تعديل وتتميم بعض احكام القرار الوزاري 760 المؤرخ في 15 اكتوبر 2020 حيث تم تعديل المادة الثانية منه التي تتضمن عدد المناصب المطلوب شغلها.

وجاء في القرار، أنه تم فتح مناصب بكل من المركزين الاستشفائيين الجامعيين بقسنطينة وبجاية إلى جانب منصب بالمؤسسة الاستشفائية ببشار .